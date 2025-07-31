Новини Крипто 31.07.2025 comment views icon

Рідкісне ім’я в Telegram запропонували викупити за $25 млн

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Тетяна Нечет

Автор новин

Рідкісне ім’я в Telegram запропонували викупити за $25 млн

Користувач Telegram отримав пропозицію в розмірі $25 млн за нікнейм @crypto, придбаний ще у 2023 році за $350 тис. Але власник, відомий як JF, відмовився від угоди. Натомість він наголосив, що продовжить колекціонувати імена користувачів.

У 2024 році блогер Павло Федоров заробив понад $80 тис. у TON, продавши своє ім’я @pavel на аукціонній платформі Fragment. Він отримав ім’я користувача ще 10 років тому безплатно. Нік викупив JF, той самий, що відмовився продати @crypto за $25 млн. Потім JF подарував @pavel засновнику Telegram Павлові Дурову.

Найдорожчі продані імена користувачів включають @news за $5,8 млн та @auto за $5,2 млн, також продані у 2024 році.

Загалом, за останні 18 місяців продано Telegram-імен користувачів та анонімних номерів на суму $350 млн.

Токенізовані Telegram-ніки (NFT) у блокчейн-мережі TON дають користувачам повне право власності через смартконтракти.

Джерело: Durov

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