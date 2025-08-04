Новини Авто 04.08.2025 comment views icon

Рік без смертей у ДТП: європейське місто встановило рекорд "безпеки на дорогах" завдяки 5 простим змінам

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Рік без смертей у ДТП: європейське місто встановило рекорд "безпеки на дорогах" завдяки 5 простим змінам
Європейська столиця прожила рік без смертельних ДТП. Фото Merja Wesander / Finna.fi через WikiCommons

Одна з найменших столиць Європи прожила рік без смертельних ДТП — останній випадок тут фіксували у липні 2024 року.

Йдеться про Гельсінки, Фінляндія. Згідно з інтерв’ю, яке місцеві посадовці дали виданню YLE (через Politico), допомогли в цьому 5 простих змін:

  • Обмеження швидкості до 30 км/год;
  • Покращення контролю порушень — встановлено  ще 70 камер і збільшено склад дорожньої поліції;
  • Розширення мережі громадського транспорту;
  • Покращення інфраструктури для пішоходів та велосипедистів;
  • Звуження доріг і висадка додаткових дерев обабіч доріг.

Поступові, але ефективні реформи

Це не новий рекорд “нульової смертності” в ДТП для Гельсінки, перший випадок зафіксували ще у 2019 році і з того часу робили все можливе, аби повторити рекорд.

Обмеження швидкості знизили з 40 до 30 км на годину в житлових районах та центрі міста ще у 2021-му (нині такий швидкісний режим працює майже на 50% вулиць), а протягом наступних років покращували стратегію поліцейського контролю і систему відеоспостереження. Місто також інвестувало в нову пішохідну та велосипедну інфраструктуру (включаючи комплексну мережу велосипедних доріжок протяжністю понад 1500 кілометрів), розширило мережу громадського транспорту за допомогою декарбонізованих автобусів з автономним керуванням і отримало фінансування від Європейського інвестиційного банку на нову трамвайну лінію.

Останній пункт щодо звуження доріг та висадки дерев, за словами інженера дорожнього руху з місцевої мерії Роні Утріайнена, ускладнює пересування для водіїв і змушує їздити їх з більшою обережністю, що теж має певний вплив на статистику.

Зменшення травматизму в ДТП

Попри те, що Гельсінкі є однією з найменших столиць ЄС, з населенням трохи менш як 690 000 осіб, близько 1,5 мільйона людей їздять на роботу по всьому столичному регіону. Тож рівень “нульової смертності” в ДТП протягом року — велике досягнення. Однак, це не єдиний рекордний показник, якого вдалось досягти завдяки цим змінам: скоротилася і загальна кількість травм в аваріях, з майже 1000 щороку в 1980-х до лише 277 за минулий рік.

Позитивну динаміку загалом демонструє вся Європа — з падінням смертності в ДТП на 3% у 2024-му в порівнянні з роком тому, коли загинули 7807 європейців.

Яка ситуація в Україні?

За даними асоціації “Укравтопром”, яка посилається на звіт патрульної поліції, в Україні з січня по червень 2025 року загинуло 1367 людей (серед них 69 дітей) та травмовано ще 13 895. Ситуація майже незмінна з показниками роком тому.

Найчастіше в ДТП гинули через порушення швидкості руху, виїзд на смугу зустрічного руху та перехід пішоходів у невстановленому місці. Тоді як найбільша кількість аварій траплялася між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня стала п’ятниця.

В цій маленькій країні 76% нових авто електричні, і вона не в Європі

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