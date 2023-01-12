RIP Surface Duo — Microsoft, ймовірно, відмовилася від форм-фактора складного двоекранного пристрою

За даними Windows Central, немає сенсу очікувати на вихід складного пристрою Surface Duo 3. Повідомляється, пристрій того ж типу, що й Surface Duo 1 та 2, було скасовано.

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Не виключається, що колись з’явиться пристрій Microsoft під брендом Surface Duo 3. Але формфактор Surface Duo — пристрій із двома екранами та шарніром, що розкривається на 360 градусів, більше не планується використовувати. Зараз Microsoft працює над «традиційнішою складною конструкцією, з шарніром, що розкривається на 180 градусів, внутрішнім складним екраном і зовнішньою кришкою» — як і Galaxy Fold.

Лінійка Surface Duo була не найзручнішою серед Android-пристроїв. Замість високих тонких дисплеїв, які зазвичай використовують Android-смартфони, обидва Surface Duo використовували короткі широкі дисплеї. Це робило лінійку Duo найширшими смартфонами на ринку. Планувалося, що оригінальний Surface Duo працюватиме під керуванням ОС Windows 10x, яка б дозволила розкрити переваги такого співвідношення сторін екрана. Коли цю ОС було скасовано, проєкт було переведено на Android, але через нетипове співвідношення сторін дисплея Android-застосунки виглядали на Surface Duo не найкращим чином. Крім того, навіть у складеному стані такий пристрій є значно ширшим, ніж будь-який інший смартфон на ринку, і його буквально незручно тримати однією рукою.

Після двох майже ідентичних версій Surface Duo компанія Microsoft все ж таки зважилася на зміни в дизайні. Зазначається, що скасований Surface Duo 3 мав би «вужчі й високі дисплеї від краю до краю», що зробило б смартфон більш зручним. Але й від цих планів зрештою відмовилися. Тепер Microsoft «Duo третього покоління внутрішньо розглядається» як більш звичайний складаний смартфон, і неясно, чи буде він називатися Surface Duo 3. Також невідомо, коли слід очікувати його виходу на ринок, оскільки «ще немає конкретного вікна для постачання пристрою». Малоймовірно, що він буде готовий до цієї осені.

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Джерело: arstechnica