Двухэкранный смартфон Microsoft Surface Duo на Android выйдет 10 сентября, а стоить будет — $1400





Microsoft раскрыла финальные характеристики, а также назвала цену и точную дату продаж складного двухэкранного смартфона Surface Duo на Android. Смартфон Surface Duo поступит в продажу 10 сентября по цене $1400 (ниже, чем у конкурирующих Galaxy Z Fold2 и Huawei Mate Xs). В Украине новинка официально продаваться не будет.

Напомним, Microsoft анонсировала Surface Duo в октябре 2019 года вместе с Surface Neo, сразу оговорив, что на рынок оба складные устройства с двумя экранами выйдут только в конце 2020 года. Оба выполнены в форм-факторе книжки с двумя экранами. Только Surface Duo является более компактным, а Surface Neo уже подпадает под категорию планшетов. Как уже неоднократно сообщалось, Surface Duo знаменует возвращение редмондского гиганта на рынок смартфонов после фиаско с Nokia и провала Windows 10 Mobile (только сегодня вспоминали).

Аппаратным базисом Microsoft Surface Duo служит прошлогодняя флагманская SoC Snapdragon 855, дополненная 6 ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти.

Устройство оснащается двумя экранами OLED диагональю 5,6 дюйма и разрешением 1800×1350 пикселей (4:3) каждый с гибким шарниром посередине, обеспечивающим возможность их раскрытия на угол 360° — можно складывать аппарат как экранами наружу, так и внутрь. Вместе они образуют единый «холст» PixelSense Fusion диагональю 8,1 дюйма и суммарным разрешением 2700х1800 пикселей (3:2). В отличие от других складных смартфонов вроде Galaxy Fold экраны Surface Duo защищены закаленным стеклом Gorilla Glass и могут работать не только сообща, но и по отдельности, по аналогии с несколькими мониторами, подключенными к ПК. Есть поддержка рукописного ввода при помощи Surface Pen, но стилус придется докупать отдельно.

В качестве программной основы для своего складного смартфона Surface Duo компания Microsoft выбрала не собственную Windows 10X, адаптированную для работы с двухэкранными устройствами, а конкурирующую мобильную платформу Android. Под управлением Windows 10X будет работать складной планшет Surface Neo (его выход якобы отложили до 2021-го). Но версия Android, установленная на Surface Duo, дополнена оболочкой, напоминающей интерфейс ОС Windows 10X.

Еще в начале года Microsoft показывала интерфейс складного смартфона Microsoft Surface Duo. По умолчанию приложение должно занимать только один из экранов, а пользователи смогут сами решать, как им лучше распределить пространство в зависимости от того, как повернуто устройство (в портретной или альбомной ориентации). Разработчики Microsoft предусмотрели самые разные сценарии: использование обоих экранов в качестве одного большого холста, одновременное отображение двух страниц документа, использование второго экрана в качестве вспомогательного, возможность запускать одновременно несколько приложений, или выводить на один экран главное окно программы, а на второй — разного рода дополнительные сведения. Но здесь все будет зависеть от разработчиков и конкретных приложений.

Узнать насколько все хорошо работает или не работает, можно будет только после выхода устройства на рынок.

У Microsoft Surface Duo только одна камера разрешением 11 Мп, которая поддерживает многокадровую съемку HDR и «суперзум» с коэффициентом 7x, а также режим для слабого освещения и запись видео 4К с кадровой частотой 60 к/с. Оптической стабизации в камере нет, только электронная. К тому же, камера расположена спереди в правом верхнем углу, и чтобы использовать ее в качество основной, придется полностью сложить устройство экранами наружу.

В Microsoft Surface Duo установлено два аккумулятора — по одному в каждой их половинок. При этом их суммарная емкость составляет скромные по нынешним меркам 3577 мА·ч. Однако Microsoft заверяет, что этого будет хватать на целых день автономной работы устройства. Также упоминается поддержка 18-ваттной зарядки.

Можно также отметить отсутствие модуля NFC и поддержки 5G. Толщина Microsoft Surface Duo в раскрытом виде составляет 4,8 мм, а в сложенном — 9,6 мм.

По итогу можно сказать, что даже на бумаге Microsoft Surface Duo выглядит весьма неубедительно, но для окончательных выводов, конечно же, стоит дождаться полноценных обзоров.

Источник: Microsoft и The Verge