Новини Ігри 09.10.2024 о 11:25 comment views icon

Розробник Cyberpunk і The Witcher 3 шукає топменеджера з української локалізації для своїх ігор

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Ігор Панченко

Автор новин

Розробник Cyberpunk і The Witcher 3 шукає топменеджера з української локалізації для своїх ігор

Польська компанія CD Projekt Red, відома хітами Cyberpunk 2077 та серією The Witcher, шукає менеджера проєктів для української локалізації своїх ігор. Вакансія передбачає повну зайнятість у Варшаві та участь у кількох проєктах компанії, включно з майбутніми релізами популярних франшиз.

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Основні вимоги до кандидата включають вільне володіння українською та англійською мовами, а також мінімум трирічний досвід роботи в управлінні локалізаційними проєктами або перекладі, бажано в ігровій індустрії.

Серед обов’язків — вичитка українських перекладів, координація перекладацьких процесів, співпраця з зовнішніми партнерами та різними командами розробників. Кінцева мета — забезпечити високоякісну локалізовану версію проєктів компанії.

CD Projekt Red пропонує кандидатам низку переваг. Серед них — гнучкий графік роботи, можливості для професійного розвитку, медичне страхування, психологічна підтримка та доступ до спортивних закладів.

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Іноземним працівникам CD Projekt Red надає пакет релокації. Він включає квиток на літак, корпоративну квартиру на перший місяць, допомогу з переїздом домашніх тварин та перевезенням речей. Компанія також забезпечує підтримку в юридичних питаннях та пошуку житла.

Нагадаємо, разом із виходом оновлення Cyberpunk 2077 2.0 в гру додали українську локалізацію. Хоча ця версія містить лише переклад тексту та субтитри без українського озвучення, вона викликала значний інтерес серед гравців.

Російські акаунти CDPR вибачилися за русофобію в українській локалізації Cyberpunk 2077 — і пообіцяли виправлення. Що?!

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