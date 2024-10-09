Розробник Cyberpunk і The Witcher 3 шукає топменеджера з української локалізації для своїх ігор

Польська компанія CD Projekt Red, відома хітами Cyberpunk 2077 та серією The Witcher, шукає менеджера проєктів для української локалізації своїх ігор. Вакансія передбачає повну зайнятість у Варшаві та участь у кількох проєктах компанії, включно з майбутніми релізами популярних франшиз.
Української локалізації забагато не буває! 🙌🏻
Ми розширюємо команду локалізації і шукаємо топового менеджера/менеджерку проєктів.💫
Працюватимемо разом над чимось дуже крутим. 👀
Якщо ви зацікавлені/маєте питання, сміливо пишіть і постараюся допомогти.🤍https://t.co/GHzcH3z5X0
— Mariia Strilchuk (@mastrgraphos) October 9, 2024
Основні вимоги до кандидата включають вільне володіння українською та англійською мовами, а також мінімум трирічний досвід роботи в управлінні локалізаційними проєктами або перекладі, бажано в ігровій індустрії.
Серед обов’язків — вичитка українських перекладів, координація перекладацьких процесів, співпраця з зовнішніми партнерами та різними командами розробників. Кінцева мета — забезпечити високоякісну локалізовану версію проєктів компанії.
CD Projekt Red пропонує кандидатам низку переваг. Серед них — гнучкий графік роботи, можливості для професійного розвитку, медичне страхування, психологічна підтримка та доступ до спортивних закладів.
Іноземним працівникам CD Projekt Red надає пакет релокації. Він включає квиток на літак, корпоративну квартиру на перший місяць, допомогу з переїздом домашніх тварин та перевезенням речей. Компанія також забезпечує підтримку в юридичних питаннях та пошуку житла.
Нагадаємо, разом із виходом оновлення Cyberpunk 2077 2.0 в гру додали українську локалізацію. Хоча ця версія містить лише переклад тексту та субтитри без українського озвучення, вона викликала значний інтерес серед гравців.
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