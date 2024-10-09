Розробник Cyberpunk і The Witcher 3 шукає топменеджера з української локалізації для своїх ігор

Польська компанія CD Projekt Red, відома хітами Cyberpunk 2077 та серією The Witcher, шукає менеджера проєктів для української локалізації своїх ігор. Вакансія передбачає повну зайнятість у Варшаві та участь у кількох проєктах компанії, включно з майбутніми релізами популярних франшиз.

Української локалізації забагато не буває! 🙌🏻

Ми розширюємо команду локалізації і шукаємо топового менеджера/менеджерку проєктів.💫

Працюватимемо разом над чимось дуже крутим. 👀 Якщо ви зацікавлені/маєте питання, сміливо пишіть і постараюся допомогти.🤍https://t.co/GHzcH3z5X0 — Mariia Strilchuk (@mastrgraphos) October 9, 2024

Основні вимоги до кандидата включають вільне володіння українською та англійською мовами, а також мінімум трирічний досвід роботи в управлінні локалізаційними проєктами або перекладі, бажано в ігровій індустрії.

Серед обов’язків — вичитка українських перекладів, координація перекладацьких процесів, співпраця з зовнішніми партнерами та різними командами розробників. Кінцева мета — забезпечити високоякісну локалізовану версію проєктів компанії.

CD Projekt Red пропонує кандидатам низку переваг. Серед них — гнучкий графік роботи, можливості для професійного розвитку, медичне страхування, психологічна підтримка та доступ до спортивних закладів.

Курс Full-stack developer від Mate academy. Fullstack developer вміє працювати як з фронтендом, так і з бекендом сайта. Закінчуйте з нами курс Full-stack developer та отримуйте можливість гарно заробляти! Отримати знижку на курс

Іноземним працівникам CD Projekt Red надає пакет релокації. Він включає квиток на літак, корпоративну квартиру на перший місяць, допомогу з переїздом домашніх тварин та перевезенням речей. Компанія також забезпечує підтримку в юридичних питаннях та пошуку житла.

Нагадаємо, разом із виходом оновлення Cyberpunk 2077 2.0 в гру додали українську локалізацію. Хоча ця версія містить лише переклад тексту та субтитри без українського озвучення, вона викликала значний інтерес серед гравців.