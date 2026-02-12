Розробник Highguard звільнив "більшість" команди через 2 тижні після запуску

Highguard

Студія Wildlight Entertainment звільнила “більшу частину команди” Highguard менш ніж через два тижні після запуску гри.





За словами старшого дизайнера рівнів Алекса Грейнера, він втратив роботу з більшістю співробітників. Пізніше те саме написав провідний технічний художник Джош Собел.

“Це справді боляче, оскільки було багато невиданого контенту, якого я дуже чекав, і який я та інші розробляли для Highguard”, — каже художник.

Згодом факт скорочень підтвердила й компанія Wildlight у X (Twitter). За їхніми словами, підтримувати гру та випускати оновлення буде “основна група розробників”.

“Ми пишаємося командою, талантами та продуктом, який ми створили разом. Ми також вдячні гравцям, які дали грі шанс, і тим, хто продовжує бути частиною нашої спільноти”, — додає офіційний акаунт.

Highguard — це безплатний PvP-рейдовий шутер, який анонсували як фінальний реліз The Game Awards у грудні, він вийшов 26 січня. За даними SteamDB, у день релізу пік одночасних гравців в онлайні склав 97 249 користувачів. За даними Мета Піскателла з Circana (який відстежує продажі ігор та залученість), проєкт одразу потрапив в топ‑10 за активними користувачами у Steam у США та увійшов до топ‑20 на PlayStation і Xbox за тиждень, що завершився 31 січня 2026 року. Проте онлайн почав швидко падати, і на момент написання в неї грає лише 1 151 гравець. У Steam гра має рейтинг “Змішаний”.

Трейлер Highguard з The Game Awards

Пізніше одного зі засновників студії Дасті Велча сказав, що навряд чи анонс на TGA був хорошою ідеєю. Bloomberg пише, що розробники зіткнулися з хвилею токсичності і наразі важко сказати, чи вдалося б уникнути хвилі хейту за альтернативним сценарієм запуску. Низка претензій стосувалася режиму 3х3, який здався гравцям замалим.

Розробники Highguard швидко відреагували на критику і додали формат 5х5, який за кілька днів став постійним. У день релізу студія представила річну дорожню карту з новими предметами, режимами та героями у семи епізодах.

Який тепер розмір команди незрозуміло. На сторінці Wildlight у LinkedIn зазначено, що там працювали 51–200 співробітників. Зараз у студії залишається “основна група розробників”, яка має продовжувати роботу над Highguard. Що буде з анонсованим контентом і довгостроковими планами, поки не уточнюють.

