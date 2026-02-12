tradfi
Розробник Highguard звільнив "більшість" команди через 2 тижні після запуску

Маргарита Юзяк

Студія Wildlight Entertainment звільнила “більшу частину команди” Highguard менш ніж через два тижні після запуску гри.


За словами старшого дизайнера рівнів Алекса Грейнера, він втратив роботу з більшістю співробітників. Пізніше те саме написав провідний технічний художник Джош Собел.

“Це справді боляче, оскільки було багато невиданого контенту, якого я дуже чекав, і який я та інші розробляли для Highguard”, — каже художник.

Згодом факт скорочень підтвердила й компанія Wildlight у X (Twitter). За їхніми словами, підтримувати гру та випускати оновлення буде “основна група розробників”.

“Ми пишаємося командою, талантами та продуктом, який ми створили разом. Ми також вдячні гравцям, які дали грі шанс, і тим, хто продовжує бути частиною нашої спільноти”, — додає офіційний акаунт.

Highguard — це безплатний PvP-рейдовий шутер, який анонсували як фінальний реліз The Game Awards у грудні, він вийшов 26 січня. За даними SteamDB, у день релізу пік одночасних гравців в онлайні склав 97 249 користувачів.

За даними Мета Піскателла з Circana (який відстежує продажі ігор та залученість), проєкт одразу потрапив в топ‑10 за активними користувачами у Steam у США та увійшов до топ‑20 на PlayStation і Xbox за тиждень, що завершився 31 січня 2026 року. Проте онлайн почав швидко падати, і на момент написання в неї грає лише 1 151 гравець. У Steam гра має рейтинг “Змішаний”.


Трейлер Highguard з The Game Awards

Пізніше одного зі засновників студії Дасті Велча сказав, що навряд чи анонс на TGA був хорошою ідеєю. Bloomberg пише, що розробники зіткнулися з хвилею токсичності і наразі важко сказати, чи вдалося б уникнути хвилі хейту за альтернативним сценарієм запуску. Низка претензій стосувалася режиму 3х3, який здався гравцям замалим.

Розробники Highguard швидко відреагували на критику і додали формат 5х5, який за кілька днів став постійним. У день релізу студія представила річну дорожню карту з новими предметами, режимами та героями у семи епізодах.

Який тепер розмір команди незрозуміло. На сторінці Wildlight у LinkedIn зазначено, що там працювали 51–200 співробітників. Зараз у студії залишається “основна група розробників”, яка має продовжувати роботу над Highguard. Що буде з анонсованим контентом і довгостроковими планами, поки не уточнюють.

Джерело: The Verge, PC Gamers, IGN

