Розробник створив шутер QUOD, схожий на Quake, розміром 64 КБ: “влізли” три рівні і бос

Daivuk

Для фанатів ретро-шутерів в стилі Quake та DOOM розробник Daivuk випустив QUOD, який вміщується в один файл Windows розміром 64 КБ.





Грає має три рівні, арену для босів, чотири види зброї, чотири типи ворогів та низку бонусів. І все це зберігається в одному файлі. Розробник випустив відео з поясненнями, як йому вдалось зробити гру настільки компактною. Зокрема, замість використання звичайних файлів текстур, QUOD покладається на покрокове або рецептне створення текстур.

Розробник використовує власний інструмент текстурування, який створює поверхні з компактних інструкцій для шарів, таких як маски, заливки, шум, фаска, тайлінг, змішування, та прапори випромінювання. Це дозволяє замінити об’ємні графічні ресурси на невеликі блоки параметрів, що відновлюються під час завантаження.





QUOD орієнтується на ефективне зберігання контурів, приділяючи особливу увагу обробці UV-координат, вирівняних по осях, а також поширених прямокутних поверхонь для зменшення обсягу даних для кожного контуру. Освітлення генерується під час завантаження з використанням підходу на основі зондування, а не через відправку вже готових карт освітлення.

Моделі анімації були ретельно оптимізовані, розробник описує дані вершин, UV та кісток, упаковані в компактні бітові блоки, а також дзеркальне відображення для зменшення обсягу збереженої геометрії. Звук створюється за допомогою багаторівневої системи синтезу, що об’єднує прості джерела та ефекти у звукові ефекти, а музика генерується з використанням невеликої системи, схожої на трекер, з обмеженою кількістю каналів.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Попри невеликий розмір, гра потребує наявності сучасного ПК. Мінімальні вимоги складають процесор Intel Core i5, відеокарту GeForce GTX 770 і 8 ГБ оперативної пам’яті.

Раніше ми писали, що геймери захейтили Microsoft за ШІ-версію класичного Quake 2. Кілька років тому Bethesda випустила ремастер Quake II.

Джерело: VideoCardz