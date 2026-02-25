banner
Новини Ігри 25.02.2026 comment views icon

Розробник створив шутер QUOD, схожий на Quake, розміром 64 КБ: “влізли” три рівні і бос

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Розробник створив шутер QUOD, схожий на Quake, розміром 64 КБ: “влізли” три рівні і бос
Daivuk

Для фанатів ретро-шутерів в стилі Quake та DOOM розробник Daivuk випустив QUOD, який вміщується в один файл Windows розміром 64 КБ.


Грає має три рівні, арену для босів, чотири види зброї, чотири типи ворогів та низку бонусів. І все це зберігається в одному файлі. Розробник випустив відео з поясненнями, як йому вдалось зробити гру настільки компактною. Зокрема, замість використання звичайних файлів текстур, QUOD покладається на покрокове або рецептне створення текстур.

Розробник створив шутер QUOD, схожий на Quake, розміром 64 КБ: “влізли” три рівні і босРозробник створив шутер QUOD, схожий на Quake, розміром 64 КБ: “влізли” три рівні і босРозробник створив шутер QUOD, схожий на Quake, розміром 64 КБ: “влізли” три рівні і бос

Розробник використовує власний інструмент текстурування, який створює поверхні з компактних інструкцій для шарів, таких як маски, заливки, шум, фаска, тайлінг, змішування, та прапори випромінювання. Це дозволяє замінити об’ємні графічні ресурси на невеликі блоки параметрів, що відновлюються під час завантаження.


QUOD орієнтується на ефективне зберігання контурів, приділяючи особливу увагу обробці UV-координат, вирівняних по осях, а також поширених прямокутних поверхонь для зменшення обсягу даних для кожного контуру. Освітлення генерується під час завантаження з використанням підходу на основі зондування, а не через відправку вже готових карт освітлення.

Моделі анімації були ретельно оптимізовані, розробник описує дані вершин, UV та кісток, упаковані в компактні бітові блоки, а також дзеркальне відображення для зменшення обсягу збереженої геометрії. Звук створюється за допомогою багаторівневої системи синтезу, що об’єднує прості джерела та ефекти у звукові ефекти, а музика генерується з використанням невеликої системи, схожої на трекер, з обмеженою кількістю каналів.

Попри невеликий розмір, гра потребує наявності сучасного ПК. Мінімальні вимоги складають процесор Intel Core i5, відеокарту GeForce GTX 770 і 8 ГБ оперативної пам’яті.

Раніше ми писали, що геймери захейтили Microsoft за ШІ-версію класичного Quake 2. Кілька років тому Bethesda випустила ремастер Quake II.

Спецпроєкти
ITForce як digital-агенція: чому міжнародні сертифікації мають значення для бізнесу
Текстова трансляція Samsung Galaxy Unpacked 2026 від ITC.ua

Раптово: класичні слешери Heretic і Hexen отримали ремастери з 4K та підтримкою модів

Джерело: VideoCardz

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ігри для складаних смартфонів: платформер, створення орігамі та зношення шарніру
Бабуся стрімить Minecraft, щоб допомогти онуку боротися з раком
Doom запустили на мультиварці
Новий власник GOG: "Здивований Windows, це таке неякісне ПЗ"
Огляд Resident Evil Requiem: два герої, одне пекло
Meizu може вийти з ринку смартфонів: розробку Meizu 23 зупинили, Flyme Auto відокремлюють
Постери спінофу "Дивних див" розкривають нового персонажа: хто така Ніккі Бакстер?
Discord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер Тіль
ШІ залишив користувачів без дешевої пам’яті: ціни на RAM і SSD б’ють рекорди
HyperOS 3 "зламала" тисячі смартфонів Xiaomi: їх блокують через неофіційні прошивки
В PS Store оновили систему показу цін для ігор: гравці бачать стартову та мінімальну за 30 днів
Китай заборонив покази фільму "Людина-павук" у 2021 році через Статую Свободи, тому в 4-й частині її приберуть
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати