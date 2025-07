Розробники The Alters «спалилися», що використовують ШІ — у грі знайшли відповіді чатбота

11 bit Studios довелося визнати, що вони використовували ШІ під час розробки The Alters. Творцям не пощастило приховати їхній «секрет».

Все почалося з того, що гравці помітили фрагмент фонового тексту в командному центрі, який явно містив фрагмент відповіді чатбота. Там йшлося: «Звичайно, ось переглянута версія, що зосереджена виключно на наукових та астрономічних даних:», а далі — звичайний текст. Гравці одразу зрозуміли, що хтось вставив відповідь мовної моделі й забув її прибрати, а тому заради цікавості почали вишукувати інші докази.

Спільнота дійшла до неангломовних версій місцями абсурдної гри про клонів, де виявила інші підтвердження. У бразильських субтитрах текст починався фразою: «Ось переклад на португальську мову:». У корейському перекладі було те саме, що згодом підтвердив розробник корейської версії Хандон Рю. На його думку, студія додавала елементи локалізації в останню мить, коли допрацьовувала додаткові сцени після основної роботи.

Як результат, 11 bit Studios довелося офіційно визнати проблему, яку вже аж ніяк не приховаєш. Вони звинуватили одного із дизайнерів, який нібито використав генеративний ШІ для фонової текстури. Цей текст мав бути тимчасовим, але його випадково залишили в фінальній версії. Студія наголосила: це був поодинокий випадок, який виправлять в оновленні людським перекладом. За їхніми словами, ці фрагменти становлять лише 0,3% усього тексту гри (10 000 слів із 3,4 млн).

Проте визнання факту використання ШІ не врятувало творців від жорсткої реакції гравців. Найбільше обурень викликав той факт, що на сторінці Steam гра не позначена як така, що містить GenAI, попри вимоги Valve. Згенерованих текстів у грі порівняно небагато, але факт їхньої присутності без попередження викликає обурення у частини спільноти.

Попри інцидент, The Alters дуже позитивно оцінили в Steam. Зате скандал поставив гру в один ряд з іншими проєктами, що потрапили під критику через недобросовісне чи приховане використання ШІ. Наприклад, Activision нещодавно розкритикували за генеративну косметику в Call of Duty. Крім того, Frontier Developments довелося видалити портрети GenAI в Jurassic World Evolution 3 після хвилі невдоволення.

We’ve seen a wide range of accusations regarding the use of AI-generated content in The Alters, and we feel it’s important to clarify our approach and give you more context. AI-generated assets were used strictly as temporary WIPs during the development process and in a very… pic.twitter.com/Me9oyABOrZ

— The Alters | OUT NOW 🐑 (@altersgame) June 30, 2025