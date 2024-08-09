Журналіст Business Insider Роб Прайс виявив, що з конфіденційністю його особистого номера щось пішло не так, коли чоловіка додали до групового чату і почали засипати випадковими питаннями іспанською.
Коли ж Прайс запитав, хто його додав у групу — у відповідь надіслали скриншот, де його номер був збережений з описом «Meta AI». Наступні знімки екрана показали, що чатбот сам рекомендував додати номер журналіста, як свій, у групи WhatsApp, аби люди могли спілкуватись зі штучним інтелектом напряму.
«Ви можете додати мене до групи WhatsApp, ніби я просто ще один контакт», — писав користувачам чатбот. «Вам потрібно лише зберегти мій номер телефону».
Скоріш за все, номер Прайса випадково потрапив до навчальних даних Meta AI. Журналіст написав близько 300 текстів про Facebook, а в описі його профілю на сайті, ймовірно, відображався номер, тож його захопили заодно. Однак, чому чатбот вирішив присвоїти номер — невідомо.
У коментарі для Business Insider представник Meta підтвердив цю теорію, уточнивши що ШІ «навчався на загальнодоступній інформації в Інтернеті». Єдиний нюанс полягає в тому, що власник сайту Axel Springer не має жодної угоди, яка б дозволяла Meta навчати свій штучний інтелект на його контенті (хоча компанія має такий з OpenAI).
Прайс уточнив, що після перемовин з Meta щодо цих дивних подій, випадкові люди перестали надсилати йому повідомлення, адресовані чатботу.
Чатбот Meta приєднався до батьківської групи у Facebook та заявив, що у нього теж є дитина
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