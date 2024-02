Розумний годинник OnePlus Watch 2 працюватиме до 100 годин в «повному розумному режимі» ─ OnePlus

Після кількох місяців чуток OnePlus офіційно анонсувала свій другий розумний годинник. Дебют OnePlus Watch 2 відбудеться на Mobile World Congress 2024 в Барселоні пізніше цього місяця. Компанія сумно відома тим, що дозовано розповсюджує інформацію про свою продукцію, і цього разу виключення не сталося ─ OnePlus обмежилася відомостями про автономність.

По-перше, компанія заявила, що OnePlus Watch 2 працюватиме до 100 годин на одному заряді. За словами OnePlus, це відбуватиметься при увімкненому «повному розумному режимі», а не в режимі економії заряду батареї. Цей показник значно перевищує час роботи більшості відомих розумних годинників, таких як Apple Watch Series 9 (18 годин) і Pixel Watch 2 (24 години з always-on display). Президент OnePlus Кіндер Лю каже, що ціль компанії щодо пристрою — «виграти титул найкращого флагманського розумного годинника року з його часом автономної роботи, що перевищує ринок».

🩶 Radiant Steel

🖤 Black Steel

Introducing our flagship #OnePlusWatch2, built with stainless steel and sapphire crystal for rugged elegance

— OnePlus (@oneplus) February 20, 2024