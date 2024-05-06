Суперкомп’ютер з 8064 чипами Intel Xeon та 313,3 ТБ ОЗП виставлений на аукціон в США — ставка вже понад $280 тис.

Адміністрація загальних служб США (GSA) зараз продає на аукціоні виведений з експлуатації суперкомп’ютер 8064 чипами Intel Xeon продуктивністю 5,34 Петафлопса. Хоча початкова ціна становила лише $2500, ставка вже перевищила $280 тис.

Суперкомп’ютер Cheyenne із січня 2017 року по грудень 2023 року працював в комп’ютерному центрі NCAR-Вайомінг та на момент його введення в експлуатацію був 20-м найпотужнішим комп’ютером у світі. Згідно з Вікіпедією, він все ще вважався 160-м за потужністю станом на листопад минулого року.

Комп’ютер має 8064 процесори Intel Xeon E5-2697v4 з 18 ядрами кожен, які працюють з частотою до 3,6 ГГц та TDP 145 Вт. Загалом 145 152 обчислювальних ядер поєднуються з 313 344 ГБ оперативної пам’яті DDR4-2400. Однак GSA попереджає, що за 7 років роботи «приблизно 1% вузлів зазнали збою … головним чином пов’язаного з модулями DIMM із помилками ECC, які залишаться невиправленими».

Є ще кілька невеликих факторів, які також слід взяти до уваги. По-перше, він не поставляється з оптоволоконними та CAT5/6 кабелями, що може призвести до додаткових витрат. Також організатори аукціону попереджають про безпеку транспортування:

«Для переміщення цієї системи потрібне залучення професійної транспортної компанії. Через значну вагу стелажів потрібні досвідчені вантажники, оснащені належним професійним захисним обладнанням, щоб забезпечити безпечне поводження. Покупець бере на себе відповідальність за перенесення стелажів з об’єкта на вантажівки з використанням їхнього обладнання».

Система водяного охолодження також була демонтована з комп’ютера — схоже, вона мала деякі проблеми «через несправні швидкі від’єднання, що спричиняють бризки води». Однак вона йде у комплекті разом із деякою використаною кількістю охолоджувальної рідини PGW. Тож для налагодження роботи суперкомп’ютера знадобиться ремонт, а також додатковий простір для СО через її значні об’єми.

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Джерело: PC Gamer

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