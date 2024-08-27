Ринкова частка Linux досягла нового рекорду – 4,4%

Аналітична компанія StatCounter стверджує, що частка Linux на ринку настільних операційних систем досягла історичного максимуму в 4,44%. Це суттєвий стрибок у порівнянні з липнем минулого року (3,12%) та липнем 2022 року (2,76%). Хоча це може здатися незначним показником, це величезний стрибок з точки зору реальних цифр, особливо тому, що більшість дистрибутивів Linux по суті безкоштовні й не мають за собою жодних маркетингових команд.

Linux вперше подолала позначку в 4% у лютому 2024 року, але у квітні та травні знову впала до рівня 3,9%. У червні ОС відновився до 4,05%, а в липні цього року досягла нового рекордного рівня в 4,44%. Якщо поточна тенденція збережеться, Linux може досягти частку ринку у 5% до лютого 2025 року.

Багато споживачів, можливо, серйозно не розглядали використання Linux як щоденної операційної системи. Однак ця ОС широко розповсюджена в багатьох корпоративних ІТ-системах через її гнучкість, відкритість і доступність, а також широкий спектр універсальних і спеціалізованих дистрибутивів, доступних безкоштовно.

Окрім цього, Microsoft ускладнює встановлення Windows 11 через ряд апаратних обмежень. Це призводить до того, що чимало користувачів не можуть оновитися з Windows 10 до новішої ОС від Microsoft і можуть шукати альтернативу їй. Оскільки macOS є досить дорогою альтернативою Windows, особливо через апаратну обмеженість, багато хто відкриває для себе Linux.

Ще популярності Linux додає ініціатива Steam щодо запровадження портативного комп’ютера Steam Deck. Це сприяє зростанню цієї ОС в ігровому просторі. Фактично, звіт Steam Survey за червень 2024 року показав, що Linux нарешті перевищила 2% ринку. Це важливо, оскільки Steam Survey, швидше за все, зосереджуватиметься на споживчих (ігрових) ПК.

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Джерело: tomshardware

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