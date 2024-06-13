S.T.A.L.K.E.R., Metro 2033 та Sherlock Holmes: Forbes склав топ «найбагатших» ігор української розробки

Зазвичай коли мова заходить про українські ігри, більшість згадує серії S.T.A.L.K.E.R. та Metro. Проте українці створили чимало інших проєктів, які також мають свою аудиторію та приносять дохід авторам.
Ресурс Forbes склав ТОП10 найпопулярніших ігор української розробки та проаналізував, скільки коштів вони принесли. До рейтингу увійшли проєкти, які створені українцями (вся команда розробників або переважна її частина є українцями), виходять на ПК, розійшлися тиражем у понад 100 тис. копій та продовжують продаватися станом на момент створення рейтингу. Важливо, що права на гру не повинні належати громадянам рф, а компанія-розробник за походженням не з росії чи білорусі.
Ігри в списку розташовані за кількістю проданих копій ─ від найбільш до найменш продаваних.
ТОП10 найпопулярніших українських ігор
S.T.A.L.K.E.R.
S.T.A.L.K.E.R. – серія ігор в жанрі шутер від першої особи з елементами survival horror та рольової гри. Події гри відбуваються в наш час, в альтернативному світі на території України, в Чорнобильській зоні відчуження.
- Розробник: GSC Game World
- Кількість проданих копій: 33,3 млн
- Дохід: $34,1 млн
Metro
Metro – серія ігор, що поєднує жанри survival horror та шутера від першої особи, заснована на романі російського письменника Дмитра Глуховського «Метро 2033». Події розгортаються в постапокаліптичному московському метро, населеному мутантами.
- Розробник: 4A Games
- Кількість проданих копій: 11,4 млн
- Дохід: $72,7 млн
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes – це серія пригодницьких детективних ігор, заснованих на творах англійського письменника Артура Конана Дойля, однак є самостійними історіями.
- Розробник: Frogwares
- Кількість проданих копій: 7 млн
- Дохід: ≈ $16,8 млн
Cossacks
Cossacks – це серія історичних стратегій в реальному часі, події яких розгортаються навколо війн у Європі XVI-XVIII ст.
- Розробник: GSC Game World
- Кількість проданих копій: 5,5 млн
- Дохід: $6,5 млн
Party Hard
Party Hard та Party Hard 2 – стелс-ігри з елементами стратегії, в яких гравець має припинити гучну вечірку, вбивши гостей.
- Розробник: Pinokl Games / Kverta
- Кількість проданих копій: 735 200
- Дохід: $2,6 млн
Bigfoot
Bigfoot – це кооперативний горор від першої особи, в якому гравцю доведеться шукати та полювати на Бігфута ─ містичного ссавця, схожого на людиноподібну мавпу.
- Розробник: CyberLight Game Studio
- Кількість проданих копій: 640 800
- Дохід: $9,1 млн
The Sinking City
The Sinking City – пригодницька головоломка з відкритим світом, що базується на творах американського автора жахів Говарда Лавкрафта. Приватний детектив Чарльз Рід прибуває в місто, аби розслідувати таємничі події.
- Розробник: Frogwares
- Кількість проданих копій: 249 900
- Дохід: $3,8 млн
Tukoni: Prologue
Tukoni: Prologue – це пригодницька point-and-click гра за книжками львівської письменниці та ілюстраторки Оксани Були. У центрі сюжету – книжковий персонаж на імʼя Туконі Мандрівник. Подорожуючи лісом, він допомагає різним місцевим звірям, попутно розв’язуючи головоломки й досліджуючи локації для пошуку необхідних предметів.
- Розробник: Dream Operator, Оксана Була
- Кількість проданих копій: 242 000
Ostriv
Ostriv – це містобудівна стратегічна гра, створена у 2014-му анонімним інді-розробником із Харкова. Гравець очолює українське місто XVIII століття та розвиває його.
- Розробник: Yevheniy
- Кількість проданих копій: 209 500
- Дохід: $4,8 млн
Cliff Empire
Cliff Empire – містобудівна стратегія, в якій необхідно займатися розбудовою міст, розташованих на верхівках скель на Землі, що постраждала від радіації.
- Розробник: Lionʼs Shade
- Кількість проданих копій: 180 100
- Дохід: $1,5 млн
Джерело: Forbes