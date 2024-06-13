S.T.A.L.K.E.R., Metro 2033 та Sherlock Holmes: Forbes склав топ «найбагатших» ігор української розробки

Зазвичай коли мова заходить про українські ігри, більшість згадує серії S.T.A.L.K.E.R. та Metro. Проте українці створили чимало інших проєктів, які також мають свою аудиторію та приносять дохід авторам.

Ресурс Forbes склав ТОП10 найпопулярніших ігор української розробки та проаналізував, скільки коштів вони принесли. До рейтингу увійшли проєкти, які створені українцями (вся команда розробників або переважна її частина є українцями), виходять на ПК, розійшлися тиражем у понад 100 тис. копій та продовжують продаватися станом на момент створення рейтингу. Важливо, що права на гру не повинні належати громадянам рф, а компанія-розробник за походженням не з росії чи білорусі.

Ігри в списку розташовані за кількістю проданих копій ─ від найбільш до найменш продаваних.

ТОП10 найпопулярніших українських ігор

S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. – серія ігор в жанрі шутер від першої особи з елементами survival horror та рольової гри. Події гри відбуваються в наш час, в альтернативному світі на території України, в Чорнобильській зоні відчуження.

Розробник: GSC Game World

Кількість проданих копій: 33,3 млн

Дохід: $34,1 млн

Metro

Metro – серія ігор, що поєднує жанри survival horror та шутера від першої особи, заснована на романі російського письменника Дмитра Глуховського «Метро 2033». Події розгортаються в постапокаліптичному московському метро, населеному мутантами.

Розробник: 4A Games

Кількість проданих копій: 11,4 млн

Дохід: $72,7 млн

Sherlock Holmes

Sherlock Holmes – це серія пригодницьких детективних ігор, заснованих на творах англійського письменника Артура Конана Дойля, однак є самостійними історіями.

Курс English For Tech: Speaking&Listening від Enlgish4IT. Після курсу ви зможете найкраще презентувати свої досягнення, обговорювати проекти та вирішувати повсякденні завдання англійською мовою. Отримайте знижку 10% за промокодом TCENG. Дізнатись про курс

Розробник: Frogwares

Кількість проданих копій: 7 млн

Дохід: ≈ $16,8 млн

Cossacks

Cossacks – це серія історичних стратегій в реальному часі, події яких розгортаються навколо війн у Європі XVI-XVIII ст.

Розробник: GSC Game World

Кількість проданих копій: 5,5 млн

Дохід: $6,5 млн

Party Hard

Party Hard та Party Hard 2 – стелс-ігри з елементами стратегії, в яких гравець має припинити гучну вечірку, вбивши гостей.

Розробник: Pinokl Games / Kverta

Кількість проданих копій: 735 200

Дохід: $2,6 млн

Bigfoot

Bigfoot – це кооперативний горор від першої особи, в якому гравцю доведеться шукати та полювати на Бігфута ─ містичного ссавця, схожого на людиноподібну мавпу.

Розробник: CyberLight Game Studio

Кількість проданих копій: 640 800

Дохід: $9,1 млн

The Sinking City

The Sinking City – пригодницька головоломка з відкритим світом, що базується на творах американського автора жахів Говарда Лавкрафта. Приватний детектив Чарльз Рід прибуває в місто, аби розслідувати таємничі події.

Розробник: Frogwares

Кількість проданих копій: 249 900

Дохід: $3,8 млн

Tukoni: Prologue

Tukoni: Prologue – це пригодницька point-and-click гра за книжками львівської письменниці та ілюстраторки Оксани Були. У центрі сюжету – книжковий персонаж на імʼя Туконі Мандрівник. Подорожуючи лісом, він допомагає різним місцевим звірям, попутно розв’язуючи головоломки й досліджуючи локації для пошуку необхідних предметів.

Курс English For Tech: Speaking&Listening від Enlgish4IT. Після курсу ви зможете найкраще презентувати свої досягнення, обговорювати проекти та вирішувати повсякденні завдання англійською мовою. Отримайте знижку 10% за промокодом TCENG. Дізнатись про курс

Розробник: Dream Operator, Оксана Була

Кількість проданих копій: 242 000

Ostriv

Ostriv – це містобудівна стратегічна гра, створена у 2014-му анонімним інді-розробником із Харкова. Гравець очолює українське місто XVIII століття та розвиває його.

Розробник: Yevheniy

Кількість проданих копій: 209 500

Дохід: $4,8 млн

Cliff Empire

Cliff Empire – містобудівна стратегія, в якій необхідно займатися розбудовою міст, розташованих на верхівках скель на Землі, що постраждала від радіації.

Розробник: Lionʼs Shade

Кількість проданих копій: 180 100

Дохід: $1,5 млн

Джерело: Forbes