Samsung Galaxy S26 краще зніматимуть у темряві, — інсайдер

Олександр Федоткін

Samsung Galaxy S26 краще зніматимуть у темряві, - інсайдер
Samsung Galaxy S26 Pro/Samsung

Новий витік щодо лінійки Samsung Galaxy S26 стверджує, що основна камера на 200 Мп отримає ширшу діафрагму для кращих фото в умовах низького освітлення.

За інформацією інсайдера Ahmed Qwaider у X, 5-кратний телеоб’єктив на 50 Мп у Galaxy S26 Ultra отримає діафрагму f/2.9, що буде значним покращенням порівняно з f/3 камери у S25 Ultra.

Більше світла, що потраплятиме на сенсор, покращить якість зйомки в умовах низького освітлення, забезпечуючи більш яскраві зображення з меншим рівнем шуму. Додаткове світло також дозволить використовувати коротшу витримку для зменшення розмитості під час динамічної зйомки. За денного світла діафрагма f/2.9 з 5-кратною фокусною відстанню має забезпечити приємне, природнє розмиття фону на портретних фото. Перехід Apple на 4-кратний телеоб’єктив з діафрагмою f/2.9 у iPhone 17 Pro минулого року продемонстрував істотне покращення фото.

За чутками, телеоб’ектив з трикратним зумом також матиме трохи швидшу діафрагму. Як зазначає Ahmed Qwaider, основна камера Galaxy S26 Ultra матиме діафрагму f/1.4 замість f/1.7 у минулій моделі. Це покращить якість зображення в умовах браку освітлення, однак ширша діафрагма може викликати проблеми з фокусуванням під час зйомки об’єктів крупним планом. 

За твердженнями інсайдера, Samsung пропонуватиме варіант Galaxy S26 Ultra з 16 ГБ ОЗУ та до 1ТБ вбудованої пам’яті. Аналогічні конфігурації пропонувались і у минулих флагманських моделях Ultra, однак вони зазвичай були доступні тільки на китайському та корейському ринках. Цьогоріч варіант з 16 ГБ ОЗУ, ймовірно, може стати доступним ширшому колу користувачів. В умовах відчутного дефіциту DRAM та NAND, це було б значним кроком з боку виробника. Базові моделі S26 Ultra матимуть 12 ГБ ОЗУ. За чутками, Samsung планує представити лінійку Galaxy S26 Ultra наприкінці лютого, а у продаж смартфони надійдуть на початку березня.

Ми писали, що у мережі з’явилися перші результати тестування графічної підсистеми процесора Samsung Exynos 2600, отримані на реальному смартфоні Galaxy S26. До того ж, Samsung, схоже, готується до неминучого кроку — підвищення цін на флагманську лінійку смартфонів Galaxy S26.

Джерело: Android Police

