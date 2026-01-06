Новини Пристрої 06.01.2026 comment views icon

Неминуче: Samsung все ж підніме ціну Galaxy S26, кажуть інсайдери

Вадим Карпусь

Samsung підвищить ціни на Galaxy S26: флагмани подорожчають на $30-60

Samsung, схоже, готується до неминучого кроку — підвищення цін на флагманську лінійку смартфонів Galaxy S26. Компанія змушена реагувати на зростання витрат, які сьогодні охоплюють майже всі ключові складові виробництва смартфонів.

Південнокорейське видання Financial News повідомляє, що Samsung вже схвалила внутрішню політику, яка відкриває шлях до подорожчання Galaxy S26 у діапазоні від 44 000 до 88 000 вон, що еквівалентно $30-60.

Для порівняння, стартові ціни Galaxy S25 у Південній Кореї виглядали так:

  • Galaxy S25 — 1,155 млн вон
  • Galaxy S25 Plus — 1,353 млн вон
  • Galaxy S25 Ultra — 1,6984 млн вон (близько $1175)

З урахуванням запланованого підвищення Galaxy S26 Ultra може стартувати вже з ціною близько 1,8 млн вон, або приблизно $1245 на домашньому ринку Samsung.

Цим кроком компанія фактично відмовляється від своєї багаторічної стратегії утримання цін. Протягом останніх трьох років Samsung не підвищувала вартість флагманських смартфонів серії Galaxy S, за винятком Galaxy S24 Ultra. Такий підхід дав результат: серія Galaxy S25 досягла сукупних продажів у 3 млн пристроїв майже на два місяці швидше, ніж попередник.

Втім, Samsung підходить до підвищення цін вибірково. За даними джерела, у стратегічно важливих регіонах, зокрема у США, компанія не планує подорожчання. У результаті може скластися парадоксальна ситуація, коли Galaxy S26 у США коштуватиме дешевше, ніж у Південній Кореї. Такий сценарій збігається з інформацією з попередніх галузевих звітів, які прогнозували сталі ціни для США.

Очікувані ціни Galaxy S26 у США:

  • Galaxy S26 — $799,99
  • Galaxy S26 Plus — $999,99
  • Galaxy S26 Ultra — $1299,99 (хоча це ще виглядає більше, ніж в Кореї після підвищення цін)

Причини зростання цін лежать на поверхні. Виробники смартфонів, включно з Samsung, стикаються з різким подорожчанням ключових компонентів. Зокрема, ціна модулів пам’яті LPDDR5X обсягом 12 ГБ зросла більш ніж удвічі порівняно з початком минулого року. Як наслідок, Samsung навіть відмовила у продажі пам’яті сама собі. Аналітики Counterpoint Research прогнозують, що ціни на пам’ять для смартфонів зростуть ще на 40% до другого кварталу 2026 року. Тому подорожчання смартфонів у 2026 році, скоріш за все, стане масовим.

Джерело: wccftech

