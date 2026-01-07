Samsung готує 48" OLED-телевізор із 165 Гц і VRR для геймерів

Новини Пристрої 07.01.2026 comment views icon

Samsung показала телевізор OLED 48S95H для геймерів: 4K, 165 Гц і HDR10 Plus Advanced

Samsung розкрила подробиці про новий OLED-телевізор Samsung OLED 48S95H, демонстрація якого відбудеться на CES 2026. Йдеться про 48-дюймову модель серії S95H, що поєднує роздільну здатність 4K, частоту оновлення 165 Гц і підтримку нового формату HDR10 Plus Advanced. Усе це робить новинку орієнтованою насамперед на геймерів і настільне використання.

Напередодні виставки Samsung уже тизерила низку пристроїв, але саме на CES 2026 відкрила завісу над одним із майбутніх OLED Smart TV. Ще понад місяць тому Samsung внесла кілька неанонсованих моделей телевізорів до власної бази комплектуючих. Тепер стало відомо, що S95H отримав відзнаку CES 2026 Honoree у категорії Gaming & eSports. Окремо організатори виділили 48-дюймову версію, якої не було серед витоків у листопаді. Для порівняння: минулорічний S95F починався лише з діагоналі 55 дюймів.

Згідно з офіційним описом, Samsung S95H підтримує частоту оновлення 165 Гц із технологією VRR для плавного зображення без затримок. За умови збереження 4K-панелі, як у серії S95F, та використання портів HDMI 2.1, така комбінація роздільної здатності й частоти потребує Display Stream Compression (DSC) для одночасного виводу зображення максимальних параметрів. Також новинка стане одним із перших телевізорів Samsung із підтримкою HDR10 Plus Advanced — оновленого формату розширеного динамічного діапазону.

Samsung називає S95H “найпросунутішим у світі 48-дюймовим OLED-телевізором для high-end геймінгу”. Модель поєднує високу яскравість і чітку передачу руху з набором ігрових ШІ-функцій, які автоматично оптимізують налаштування та надають переваги залежно від жанру гри. Виробник підкреслює, що це найяскравіший 48-дюймовий OLED, а фірмова технологія Glare Free усуває відблиски, які відволікають під час гри.

Телевізор отримав LaserSlim-дизайн, розрахований на настільне розміщення. Ще одна особливість — два вбудовані верхні динаміки, чого раніше не було в 48-дюймових OLED Samsung. Вони підтримують Dolby Atmos і Object Tracking Sound, створюючи об’ємне просторове звучання, яке “переносить гравця прямо в центр подій”.

Інформацію про ціну та дату старту продажів телевізора Samsung OLED 48S95H компанія поки не розкриває.

Джерело: notebookcheck, videocardz

