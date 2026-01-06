3D без окулярів: Samsung анонсує 6K-монітор з відстеженням очей

Монітор Samsung Odyssey 3D

Технологія 3D-дисплеїв без окулярів, яку багато хто вважав мертвою, несподівано отримує друге дихання. Після хвилі анонсів незвичних рішень у 2025 році — від 1000-герцових моніторів до портативних 3D-пристроїв — Samsung представила черговий “перший у світі”. Компанія анонсувала 6K ігровий монітор із підтримкою 3D без окулярів, який використовує відстеження руху очей у реальному часі.

Про новинку Samsung повідомила під час анонсу нової лінійки моніторів. Сам пристрій повноцінно покажуть на CES 2026, а виробник вже зараз називає його першим у світі 6K 3D-монітором без окулярів. Завдяки системі відстеження очей дисплей підлаштовує зображення під положення очей користувача, щоб забезпечити плавний і стабільний об’ємний ефект у реальному часі.

Монітор Samsung Odyssey 3D має діагональ 32 дюйма й працює з частотою 165 Гц, а в режимі Dual Mode — до 330 Гц. IPS-панель підтримує роздільну здатність 6К (6144х3456 пікселів) та забезпечує час відгуку 1 мс (GtG). Samsung також заявляє про оптимізовані 3D-ефекти для ігор, створені у співпраці з розробниками.

Очевидно, що такий монітор вимагатиме дуже потужної відеокарти. Навіть ігри в 4K вже створюють серйозне навантаження на GPU, а перехід до роздільної здатності 6K потребуватиме ще вищої обчислювальної потужності, особливо якщо гравець хоче отримати високий FPS.

Втім, сам анонс — це не лише про роздільну здатність. Він чітко вказує на відродження інтересу виробників до 3D-геймінгу. Один із найсвіжіших прикладів — портативна ігрова консоль abxylute 3D One, представлена у 2025 році. Це також 3D-пристрій без окулярів, який уже доступний для попереднього замовлення та має надійти покупцям у лютому.

3D-дисплеї ніколи повністю не зникали з ринку, але їх рідко орієнтували саме на ігри. Samsung, схоже, хоче змінити цей підхід. Компанія вже назвала кілька ігор, які продемонструють можливості нового монітора: The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture та Stellar Blade.

Головним слабким місцем може стати обмежена підтримка 3D в іграх. Багато проєктів не мають офіційної 3D-адаптації, а з огляду на очікувано високу ціну монітора це може стримати інтерес частини геймерів.

Статистика Steam не охоплює всіх ПК-геймерів, але добре відображає загальну картину ринку. За даними опитування за грудень, 53,68% користувачів грають у 1080p, 21,77% — у 1440p, а 4K обрали лише 5,47%. Це чітко показує, що навіть 4K досі не став масовим стандартом.

На цьому тлі перехід одразу до 6K виглядає передчасним. Так, 3D без окулярів може додати занурення, але далеко не всі гравці готові інвестувати у ще дорожчі комплектуючі — особливо з урахуванням нинішніх цін на комплектуючі ПК.

Остаточні висновки можна буде зробити після живих демонстрацій і перших оглядів на CES 2026, але головне питання залишається відкритим: чи стане 3D-геймінг достатньо популярним, щоб вийти за межі нішевого сегмента.

Нагадаємо, нещодавно Samsung запустила монітор Odyssey OLED G6 500 Гц та лінійку Odyssey G7. Також компанія пропонує модель 4K OLED з частотою 240 Гц.

