Новини Пристрої 06.01.2026 comment views icon

3D без окулярів: Samsung анонсує 6K-монітор з відстеженням очей

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

3D без окулярів: Samsung анонсує 6K-монітор з відстеженням очей
Монітор Samsung Odyssey 3D

Технологія 3D-дисплеїв без окулярів, яку багато хто вважав мертвою, несподівано отримує друге дихання. Після хвилі анонсів незвичних рішень у 2025 році — від 1000-герцових моніторів до портативних 3D-пристроїв — Samsung представила черговий “перший у світі”. Компанія анонсувала 6K ігровий монітор із підтримкою 3D без окулярів, який використовує відстеження руху очей у реальному часі.

Про новинку Samsung повідомила під час анонсу нової лінійки моніторів. Сам пристрій повноцінно покажуть на CES 2026, а виробник вже зараз називає його першим у світі 6K 3D-монітором без окулярів. Завдяки системі відстеження очей дисплей підлаштовує зображення під положення очей користувача, щоб забезпечити плавний і стабільний об’ємний ефект у реальному часі.

Монітор Samsung Odyssey 3D має діагональ 32 дюйма й працює з частотою 165 Гц, а в режимі Dual Mode — до 330 Гц. IPS-панель підтримує роздільну здатність 6К (6144х3456 пікселів) та забезпечує час відгуку 1 мс (GtG). Samsung також заявляє про оптимізовані 3D-ефекти для ігор, створені у співпраці з розробниками.

Очевидно, що такий монітор вимагатиме дуже потужної відеокарти. Навіть ігри в 4K вже створюють серйозне навантаження на GPU, а перехід до роздільної здатності 6K потребуватиме ще вищої обчислювальної потужності, особливо якщо гравець хоче отримати високий FPS.

Втім, сам анонс — це не лише про роздільну здатність. Він чітко вказує на відродження інтересу виробників до 3D-геймінгу. Один із найсвіжіших прикладів — портативна ігрова консоль abxylute 3D One, представлена у 2025 році. Це також 3D-пристрій без окулярів, який уже доступний для попереднього замовлення та має надійти покупцям у лютому.

3D-дисплеї ніколи повністю не зникали з ринку, але їх рідко орієнтували саме на ігри. Samsung, схоже, хоче змінити цей підхід. Компанія вже назвала кілька ігор, які продемонструють можливості нового монітора: The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture та Stellar Blade.

Головним слабким місцем може стати обмежена підтримка 3D в іграх. Багато проєктів не мають офіційної 3D-адаптації, а з огляду на очікувано високу ціну монітора це може стримати інтерес частини геймерів.

Статистика Steam не охоплює всіх ПК-геймерів, але добре відображає загальну картину ринку. За даними опитування за грудень, 53,68% користувачів грають у 1080p, 21,77% — у 1440p, а 4K обрали лише 5,47%. Це чітко показує, що навіть 4K досі не став масовим стандартом.

Спецпроєкти
Найкращі товари Anker зі знижками: що купити до Чорної п’ятниці 2025
Конфіденційність, промотарифи та інше. Як Bitomat робить крипту доступною через біткойн-банкомати

На цьому тлі перехід одразу до 6K виглядає передчасним. Так, 3D без окулярів може додати занурення, але далеко не всі гравці готові інвестувати у ще дорожчі комплектуючі — особливо з урахуванням нинішніх цін на комплектуючі ПК.

Остаточні висновки можна буде зробити після живих демонстрацій і перших оглядів на CES 2026, але головне питання залишається відкритим: чи стане 3D-геймінг достатньо популярним, щоб вийти за межі нішевого сегмента.

Нагадаємо, нещодавно Samsung запустила монітор Odyssey OLED G6 500 Гц та лінійку Odyssey G7. Також компанія пропонує модель 4K OLED з частотою 240 Гц.

Джерело: techradar

Популярні новини

arrow left
arrow right
Visual Instruments представляє Phantom: "перший у світі" прозорий монітор для ПК
Samsung Galaxy TriFold витримав 150 000 складань — відео, як його ламають
Sony представила офіційний монітор PlayStation з зарядкою-тримачем для контролера DualSense
MSI представила монітор MPG 341CQR з п'ятишаровим Tandem OLED та субпікселями RGB Stripe — 360 Гц і 0,03 мс за $1100
Samsung анонсувала модульні SSD: контролер та NAND окремо
Samsung анонсувала монітори Odyssey 2026: рекордні 1040 Гц і 6K 3D без окулярів
Нові монітори LG: перший у світі 5K MiniLED з ШІ-апскейлінгом, перший 39” 5K2K OLED та 52” 5K2K
Заарештовані виробники підроблених телефонів Samsung — вилучені сотні фальшивок
Смартфони Samsung Galaxy не отримували патчів безпеки Google Play з липня 2025 року
Тест OLED-монітора протягом 21 місяців: більшості не варто боятися вигоряння, але є нюанси
Неминуче: Samsung все ж підніме ціну Galaxy S26, кажуть інсайдери
У витоку Samsung One UI 8.5 знайшли дизайн навушників Galaxy Buds 4
Застарілий телефон Samsung коштував власнику життя — не зміг набрати екстрений номер
HKC створила економічний дисплей для ноутбуків: частота від 1 до 60 Гц и наднизьке енергоспоживання
Реліз Samsung Galaxy TriFold вже скоро: величезна товщина та ціна
Розходимося: Samsung Galaxy S26 отримає камери S25, щоб не стати дорожчим за iPhone 17
CES 2026: чого чекати від найбільшої технологічної виставки січня
ASUS представила перший у світі 5K-ігровий монітор із частотою 180 Гц
Ультрабюджетний хіт: монітор Xiaomi A27i 2026 отримав 144 Гц, на третину більшу яскравість та контрастність
Керівники Apple заселяються в готелі поряд із заводами Samsung, щоб "забронювати" оперативну пам’ять
Samsung Wide Fold: аналог ще невипущеного iPhone Fold від головного конкурента
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати