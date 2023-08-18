Від 200 Мп до 440 Мп: Samsung, ймовірно, працює над чотирма новими датчиками камер

Незрозуміло, чи призначена 440-мегапіксельна камера для смартфонів, однак вона відповідала б довгостроковим амбіціям Samsung.

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Samsung виробляє різноманітні датчики камер для смартфонів, у тому числі 200-мегапіксельний на Galaxy S23 Ultra, але тепер компанія підвищує ставки. Технічний оглядач Revegnus написав на X (Twitter), що Samsung розробляє одразу чотири нові датчики:

HU1 на 440 Мп

Неназваний датчик на 320 Мп

HP7 на 200 Мп з пікселями 0,7 мкм

Isocell GN6 на 50 Мп з пікселями 1,6 мкм

Щодо датчика на 440 Мп, немає жодної інформації, чи буде він використовуватися саме у смартфонах – цілком можливо, що камера призначена для автомобільного чи промислового секторів. Водночас Samsung ще у 2020 році заявляла, що хоче випустити датчики з роздільною здатністю, еквівалентною людському оку (від 500 Мп до 600 Мп) – тож камера на 440 Мп цілком би вписувалась у ці плани.

Автор витоку припустив, що 320-мегапіксельна камера може з’явитись у Galaxy S26 Ultra. Чипсет Dimensity 9200 від MediaTek також підтримує 320-мегапіксельні камери.

За чутками, датчик камери HP7 на 200 Мп в цілому відповідає 200-мегапіксельній камері HP2 Galaxy S23 Ultra, хоча і з трохи більшими пікселями, що може надати кращої якості зображенням. Однак Revegnus припускає, що цей сенсор не буде встановлено в телефоні Samsung – спочатку він планувався для Galaxy S25 Ultra, але від цього відмовилися через «надмірно високу вартість».

Водночас 50-мегапіксельний датчик GN6 може стати першим однодюймовим датчиком Samsung із розміром пікселя, ідентичним відомому сенсору Sony IMX989. Останній використовується кількома китайськими виробниками, зокрема Oppo у Find X6 Pro, Xiaomi у Xiaomi 13 Pro та Vivo у Vivo X90 Pro Plus.

За словами джерела, цей датчик навряд чи буде використовуватися в телефонах Samsung; однак очікується, що він знайде своє застосування серед китайських виробів. Якщо компанія дійсно його розробить, це збільшить вибір для виробників смартфонів.

Джерело: Phonearena, Androidauthority