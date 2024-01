Samsung показала флагманський проектор The Premiere 8K ─ він виводить 150-дюймовий контент 8K зі звуком 8.2.2 і працює на базі ОС Tizen

Під час проведення виставки CES 2024 компанія Samsung представила лінійку проєкторів The Premiere. Вона включає чотири моделі: The Premiere 5, The Premiere 7, The Premiere 9 та The Premiere 8K.

The Premiere 5

The Premiere 5 ─ найдоступніший проєктор Samsung, який буде випущений цього року. Виробник стверджує, що це найкомпактніший трилазерний UST (ультракороткофокусний) проєктор розміром 5x5x8 дюймів. Він може проєктувати 100-дюймове зображення 4K, знаходячись на відстані 17 дюймів (43 см) від поверхні. Новинка має автоматичне регулювання кольору, фокусу та трапецеїдальних спотворень. Функція вимкнення екрана дозволяє продовжувати відтворення звуку через динаміки потужністю 10 Вт, вимкнувши проєктування зображення. Пристрій поставляється з настільною підставкою, яка дозволяє проєктувати зображення на будь-яку поверхню.

The Premiere 7 та The Premiere 9

Це лазерні ультракороткофокусні проєктори. Новинки забезпечують яскравіше зображення, ніж торішні моделі LSP7T та LSP9T відповідно. Вони також оснащені Dolby Atmos для якіснішої передачі звуку. Пристрої використовують ОС Tizen, що пропонує доступ до всіх популярних за стосунків для потокової передачі музики та відео.

The Premiere 8K

The Premiere 8K ─ флагманський, найбільш висококласний та багатофункціональний проєктор Samsung за всю її історію. Це також перший проєктор компанії з роздільною здатністю 8K. Його яскравість складає 4000 ANSI-люмен, що, за твердженням Samsung, достатньо для перегляду контенту в умовах звичайного освітлення в кімнаті. Він може проєктувати контент розміром до 150 дюймів, коли пристрій знаходиться на відстані 5 метрів від поверхні. Враховуючи брак контенту 8K, Samsung використовує технологію ШІ для масштабування контенту 4K.

The Premiere 8K підтримує функцію Lightwarp, яка перетворює будь-яку поверхню на сенсорний екран, дозволяючи взаємодіяти з контентом і інтерфейсом користувача. Цей флагманський проєктор також оснащений вбудованою акустичною системою потужністю 100 Вт з 8.2.2-канальною конфігурацією та підтримкою Dolby Atmos. Технологія Sound On Screen створює відчуття, ніби звук виходить із зображення, що проєктується на поверхню. Пристрій підтримує бездротове підключення через Bluetooth та Wi-Fi, а сигнали від інших входів, таких як HDMI, передаються на проєктор бездротовою мережею через Wireless One Connect Box, який можна розмістити на відстані до 10 метрів від проєктора.

Нові проєктори Samsung працюють під керуванням ОС Tizen. Вона забезпечує запуск застосунків для потокової передачі мультимедіа, бездротове дублювання екрана, запуск застосунків Samsung Health, SmartThings, Alexa, Bixby, Google Assistant, AirPlay 2, Tap View та ін. Вона також підтримує функції Samsung TV Plus і Samsung Gaming Hub. Остання дозволяє транслювати ігри з потокових хмарних сервісів, таких як Amazon Luna, Microsoft Xbox Cloud, Nvidia GeForce Now і Utomik.

Samsung не повідомила про терміни доступності та ціни на свої нові проєктори.

Джерело: sammobile