Samsung відповіла на звинувачення у «домальовуванні» Місяця – не сталося нічого незвичайного, але межа між фото та творчістю ШІ нечітка

Компанія Samsung відповіла у своєму блозі на твердження ibreakphotos в Reddit про «підробку» зображення Місяця під час його фотографування з великим збільшенням новітніми флагманськими смартфонами. відповідно до пояснення Samsung, драматичне збільшення деталізації було досягнуто за допомогою функції «Оптимізація сцени» (Scene Optimizer) – ШІ розпізнає об’єкти на фото за допомогою глибокого навчання та на основі цього покращує їхню деталізацію. Ефект, по суті, є глибшою реалізацією того, чим вже давно займаються алгоритми покращення знімків, зроблених камерами смартфонів.

Що зробив ibreakphotos

Для демонстрації того, що ефекти камери смартфонів Samsung, не є покращенням деталізації у класичному розумінні, ibreakphotos скористався цифровим зображенням Місяця, завантаженим з інтернету, фоторедактором та монітором. Картинку було зменшено до роздільної здатності 170×170 пікселів, до неї застосовано розмиття Гаусса – інформацію для відновлення деталей було надійно видалено.

Потім отримане зображення було збільшене учетверо і виведене на монітор, що знаходився у темній кімнаті та знято смартфоном Samsung. Зліва – те, що було видно на видошукачі з увімкнутим зумом, праворуч – отриманий знімок:

Таким чином, дрібні деталі на отриманому смартфоном фото виявилися не відновленими, а саме доданими. Їхня наявність – цілком заслуга обробки зображення за допомогою ШІ.

Згодом ibreakphotos розмив зображення ще більше і додав відблиски – ділянки зображення з яскравістю вище 216 стали чисто білими, без жодної кольорової деталі. В результаті повторного знімання експериментатору все одно вдалося отримати чітке зображення Місяця.

Пояснення Samsung

Щоб зробити чітке фото Місяця, камери Samsung Galaxy використовують технологію «Супер роздільна здатність» (Super Resolution) для синтезу понад 10 зображень, знятих зі збільшенням x25 або вище. Обидві технології допомагають створювати чіткі зображення за допомогою багатокадрової композиції. Коли «Оптимізацію сцени» увімкнено і Місяць розпізнається як об’єкт, камера надає користувачам яскраве та чітке зображення завдяки механізму підвищення деталізації із застосуванням ШІ, що застосовується зверху «Супер роздільної здатності».

Розпізнавання Місяця будується на основі різноманітних деталізованих зображень, у фазах повної до півмісяця, зроблених із Землі. Модель глибокого навчання ШІ виявляє наявність Місяця в кадрі та визначає область, яку він займає. Завдяки навчанню ШІ модель розпізнає положення та відповідні деталі Місяця на тих фото, що не брали участь у навчанні.

Поліпшення зображення Місяця включає оптимальний підбір експозиції, при цьому його тло затемнюється. Автофокус постійно тримає Місяць «в прицілі». Технології оптичної (OIS) та цифрової стабілізації (VDIS) у поєднанні з функцією фіксації збільшення (Zoom Lock) мінімізують розмиття внаслідок трясіння та вібрації.

Після підлаштування усіх супутніх параметрів ШІ знову підтверджує необхідність застосування підвищеної деталізації. Камера робить кілька знімків, а потім поєднує їх в одне чітке та яскраве зображення. Саме після цього включається механізм підвищення деталізації ШІ на основі глибокого навчання, що додає деталі.

Після пояснень обох сторін ситуація видається абсолютно зрозумілою. Камера Samsung дійсно може отримати зображення Місяця з нечіткого жовто-білого кола, позбавленого деталей. З іншого боку, у сучасних смартфонах вже дуже давно застосовується покращення деталізації на основі цифрових алгоритмів. Практично на кожному фото при його вивченні можна виявити зміни та артефакти, яких насправді немає на об’єктах. Відмінність лише в тому, що ШІ навчений інтерпретувати об’єкти у кадрі та відповідно до цього додавати конкретні деталі, які він «знає» завдяки глибокому навчанню.

По суті, Samsung за допомогою ШІ лише довела до більшої досконалості алгоритми покращення деталізації цифрових фото. Однак ця історія змушує задуматися про ту межу, де закінчується, власне, фотографія і починається творчість ШІ (творчість без лапок – будь-який творчий процес, людський чи ШІ, є синтезом на основі вихідних даних). Адже для отримання гарного зображення Місяця за допомогою генеративного ШІ зовсім не обов’язково взагалі щось фотографувати – можна просто вказати основні параметри композиції словами чи графічно.

Фізичні габарити смартфонів не дозволяють отримувати справді чіткі збільшені фотографії без застосування цифрової обробки. Смартфон не є точним оптичним приладом для фіксації зображень – його завдання у тому, щоб зберігати цікаві та приємні картини побаченого у привабливому вигляді.