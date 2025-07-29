Новини WTF 29.07.2025 comment views icon

Сатира із реального життя: вийшла гра One Man’s Trash про чоловіка, що викинув 7500 біткоїнів на смітник

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Сатира із реального життя: вийшла гра One Man’s Trash про чоловіка, що викинув 7500 біткоїнів на смітник
One Man's Trash / Jony Pazu Games

Історію айтішника, який випадково викинув жорсткий диск із 7500 біткоїнами, перетворили на сатиричну відеогру One Man’s Trash.

Щоб зрозуміти сенс тайтлу, треба згадати про Джеймса Хауеллса із британського Ньюпорта. У 2013 році чоловік викинув старий жорсткий диск, на якому зберігались ключі від криптогаманця з 7500 біткоїнами. За понад 10 років їхня вартість зросла з десь $750 тисяч до понад $770 мільйонів.

Джеймс відчайдушно намагався розкопати міське сміттєзвалище, де міг лежати диск. Хауеллс неодноразово звертався до влади з проханням дозволити пошуки й пропонував ділитися прибутком. Навіть намагався судитися. Але йому щоразу відмовляли — через екологічні ризики. У 2025 році сміттєзвалище вирішили закрити, але той хоч якось намагався викупити його.

Сатира із реального життя: вийшла гра One Man's Trash про чоловіка, що викинув 7500 біткоїнів на смітник
Сатира на сміттєзвалище, яким одержимий айтішник Джеймс Хауеллс / One Man’s Trash (Jony Pazu Games)

Ця історія стала основою гри One Man’s Trash від Jony Pazu Games, в якій юзер у буквальному сенсі пірнає в гори сміття — в пошуках криптовалюти «PitCoin». Замість лопати — пилосос, яким він здебільшого знаходить непотріб. Гравець може покращувати свій інструмент, продаючи знайдені речі на маркетплейсі «Junkazon».

One Man’s Trash частково натхненна мініхітом AGADAH (Гра про копання ями), яка стала популярною, попри те, що її зробили за 14 днів. Наразі творіння інді-розробника 84% позитивних відгуків у Steam. One Man’s Trash коштує ₴160, але наступні 27 годин її віддають за ₴112.

Джерело: Steam

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