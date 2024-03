Sega продала Relic Entertainment і скоротить 240 робочих місць у британських студіях

Ігрову індустрію продовжує лихоманити. Стало відомо, що компанія Sega продала студію Relic Entertainment, яка відома як розробник таких популярних ігор як Company of Heroes та Dawn of War. Нещодавно студія розробила нову Age of Empires для Microsoft. Relic трансформується в незалежну студію і більше не буде частиною групи студій Sega.

«Sega тісно співпрацює з Relic над цією зміною, і ми бажаємо їм усього найкращого в майбутньому», — написав Юрген Пост, який є новопризначеним керівником Sega Europe.

Іншим студіям, які залишаються в складі Sega, слід готуватися до звільнень персоналу. Компанія скоротить 240 робочих місць у Sega Europe, Creative Assembly та Sega HARDlight.

Більшість із 240 скорочень робочих місць припадає на Creative Assembly та Sega Europe, тоді як з Sega HARDLight буде скорочено «невелику кількість» працівників. Наразі не йде мова про скорочення в інших студіях Sega, включаючи Two Point Studios і Sports Interactive.

Creative Assembly вже зазнала ряду звільнень після скасування свого проекту Hyenas минулого року.

Компанія перепросила у працівників, якщо вони дізнаються про звільнення через соціальні мережі або ЗМІ. Це пов’язано з юридичним зобов’язанням Sega спочатку повідомити Токійську фондову біржу.

Скорочення у Sega є черговим актом у довготривалій серії звільнень, які вплинули на індустрію ігор за останні 12 місяців. Останнім часом майже всі великі ігрові компанії скорочують штат через повільне зростання та збільшення витрат.

Джерело: gamesindustry

