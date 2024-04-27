Вартість Google перевищила $2 трлн — компанія оголосила про першу за 25 років виплату дивідендів

Востаннє ринкова капіталізація материнської компанії Google Alphabet ненадовго наближалась до цієї віхи у 2021 році.

Минулий рік Google витратила на боротьбу з двома найбільшими для неї загрозами за 25 років існування — генеративним ШІ та посиленим регулюванням. Компанії довелось пристосовувати свої продукти та команди до нових викликів: пошукова система змінилась, підрозділи об’єднались і зрештою вийшла власна велика мовна модель Google Gemini після початкової невдачі з чатботом Bard.

Учора Google оголосила про перші в її історії виплати дивідендів та викуп акцій на суму $70 млрд. Як зазначає The Verge, інвестори ці заяви оцінили, тож зрештою ринкова капіталізація материнської компанії Google Alphabet перевищила позначку у $2 трлн — і поки утримує цей показник.

Наразі Google — четверта за вартістю публічна компанія у світі, яка поступається лише Nvidia ($2,2 трлн), Apple ($2,6 трлн) і Microsoft ($3,0 трлн). Amazon коштує $1,8 трлн, а Meta — $1,1 трлн.

На відміну від Meta, ціна акцій якої впала на 10% після того, як Марк Цукерберг заявив, що знадобляться роки, аби заробити гроші на генеративному ШІ — Google каже, що вже знаходить шляхи для його продажу, зокрема для рекламодавців.

Google отримала $23,7 млрд прибутку при загалом $80,5 млрд доходу, згідно з фінансовим звітом за перший квартал 2024 року. Дохід від пошуку та реклами зріс на 14% у порівнянні з роком тому, а від реклами на YouTube — на 21%; «підписки, платформи та пристрої» зросли на 18% — головним чином завдяки преміумпідпискам на YouTube.

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