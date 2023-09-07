Новини Ігри 07.09.2023 о 08:30

Секс у Starfield додає +15% XP на 24 години, але побачити сам процес не дозволяє рейтинг гри

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Через рейтингові обмеження у Starfield немає відвертих сцен, але секс виявився дуже важливим. Логіку творців гри складно збагнути, але після акта близькості персонаж отримує досить великий приріст досвіду – +15% XP на 24 години.

Так, у цій грі регулярний секс надзвичайно корисний – він веде до прискорення розвитку. На це звернув увагу користувач Reddit VAASisJASON, який опублікував знімок екрана зі статусним ефектом, отриманим у грі.

Starfield

Бонус з’явився після того, як персонаж закохався з Андреа з групи пошуку артефактів Constellation. Статус «Емоційна безпека» збільшує надходження XP. До речі, аналогічний ефект є й у Fallout 4: «Обійми коханого» збільшують досвід на ті ж 15%, але протягом 8 годин.

Переспати з супутником у Starfield можна тільки тоді, якщо почати зустрічатися з ним, мати стосунки можна лише з одним супутником одночасно.

Австралійська класифікаційна рада знизила рейтинг Starfield у березні – це означає, що у грі абсолютно немає сексу. Starfield не показує сам акт, демонструючи натомість короткотривалий чорний екран. Однак потім коханий може поділитися враженнями від нього. Але, так чи інакше, +15% XP на добу – це дуже круто.

«У Baldur’s Gate 3 швидке сексуальне збудження персонажів було багом, ми це виправили» – CEO Larian Свен Вінке

Дописи
Compaq Presario 1200 - моє перше знайомство з ноутбуками
Секс у Starfield додає +15% XP на 24 години, але побачити сам процес не дозволяє рейтинг гри
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

автор

Джерело: Kotaku

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
Рефлексія з приводу перемоги в конкурсі читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Дописи
Час звітуватися! Коротенько про призи першого конкурсу читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Дописи
Аварійне джерело живлення на всі випадки життя – FlashFish P60
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати