Секс у Starfield додає +15% XP на 24 години, але побачити сам процес не дозволяє рейтинг гри

Через рейтингові обмеження у Starfield немає відвертих сцен, але секс виявився дуже важливим. Логіку творців гри складно збагнути, але після акта близькості персонаж отримує досить великий приріст досвіду – +15% XP на 24 години.

Так, у цій грі регулярний секс надзвичайно корисний – він веде до прискорення розвитку. На це звернув увагу користувач Reddit VAASisJASON, який опублікував знімок екрана зі статусним ефектом, отриманим у грі.

Бонус з’явився після того, як персонаж закохався з Андреа з групи пошуку артефактів Constellation. Статус «Емоційна безпека» збільшує надходження XP. До речі, аналогічний ефект є й у Fallout 4: «Обійми коханого» збільшують досвід на ті ж 15%, але протягом 8 годин.

Переспати з супутником у Starfield можна тільки тоді, якщо почати зустрічатися з ним, мати стосунки можна лише з одним супутником одночасно.

Австралійська класифікаційна рада знизила рейтинг Starfield у березні – це означає, що у грі абсолютно немає сексу. Starfield не показує сам акт, демонструючи натомість короткотривалий чорний екран. Однак потім коханий може поділитися враженнями від нього. Але, так чи інакше, +15% XP на добу – це дуже круто.

Джерело: Kotaku