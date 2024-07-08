Серіал «Володар перснів: персні влади» — перший погляд на королів Середзем’я у другому сезоні

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Amazon Prime поділився новими зображеннями королів гномів та ельфів, а також інших персонажів другого сезону серіалу «Володар перснів: персні влади». Глядачі бачили їх раніше, але тепер вони готуються до війни.

Серед зображень — сумний кадр з Норі (Маркелла Кавано) у пустелі Рун, далеко від зелених пагорбів, які вона вважає домом. Можна також побачити Арондіра, Елронда, Ісільдура (Максим Болдрі), королеву-регентку Міріель (Синтія Аддай-Робінсон). Є й протистояння — Саурона та Келебрімбора, а також Ґаладріель та Адара (Сем Гейзелдайн), лідера орків.

Загрозливою є постать Саурона у новому вигляді Аннатара, який він використовує, щоб наблизити себе до Келебрімбора. За словами шоуранерів, перший сезон був про героїв, тоді як у другому — час сил зла.

Король Келебрімбор показаний сам у своїй кузні, де були створені ті самі персні. Як каже шоуранер серіалу Патрік Маккей, «доля Келебрімбора ще не написана».

Нове зображення короля Дуріна III та принца Дуріна IV не демонструє жодної очевидної темряви. Але можна уявити зловісний тон розмови між батьком та сином — у ній нема нічого радісного.

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Щоб побачити продовження застиглих сцен на фото, треба дочекатися прем’єри другого сезону серіалу «Володар перснів: персні влади» 29 серпня. Тоді глядачі дізнаються, куди йде Нурі у жахливій пустелі.

Джерела: Collider, Nerdist

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