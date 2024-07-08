Новини Кіно 08.07.2024 о 20:31 comment views icon

Серіал «Володар перснів: персні влади» — перший погляд на королів Середзем’я у другому сезоні

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Андрій Русанов

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Amazon Prime поділився новими зображеннями королів гномів та ельфів, а також інших персонажів другого сезону серіалу «Володар перснів: персні влади». Глядачі бачили їх раніше, але тепер вони готуються до війни.

Серед зображень — сумний кадр з Норі (Маркелла Кавано) у пустелі Рун, далеко від зелених пагорбів, які вона вважає домом. Можна також побачити Арондіра, Елронда, Ісільдура (Максим Болдрі), королеву-регентку Міріель (Синтія Аддай-Робінсон). Є й протистояння — Саурона та Келебрімбора, а також Ґаладріель та Адара (Сем Гейзелдайн), лідера орків.

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Загрозливою є постать Саурона у новому вигляді Аннатара, який він використовує, щоб наблизити себе до Келебрімбора. За словами шоуранерів, перший сезон був про героїв, тоді як у другому — час сил зла.

Серіал «Володар перснів: персні влади» — перший погляд на королів Середзем'я у другому сезоні

Король Келебрімбор показаний сам у своїй кузні, де були створені ті самі персні. Як каже шоуранер серіалу Патрік Маккей, «доля Келебрімбора ще не написана».

Серіал «Володар перснів: персні влади» — перший погляд на королів Середзем'я у другому сезоні

Нове зображення короля Дуріна III та принца Дуріна IV не демонструє жодної очевидної темряви. Але можна уявити зловісний тон розмови між батьком та сином — у ній нема нічого радісного.

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Серіал «Володар перснів: персні влади» — перший погляд на королів Середзем'я у другому сезоні

Щоб побачити продовження застиглих сцен на фото, треба дочекатися прем’єри другого сезону серіалу «Володар перснів: персні влади» 29 серпня. Тоді глядачі дізнаються, куди йде Нурі у жахливій пустелі.

«Володар перснів: Персні влади» — офіційний трейлер 2-го сезону серіалу Amazon

Джерела: Collider, Nerdist

Розділ Кіно виходить за підтримки?

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