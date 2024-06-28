Серіал «Володар перснів: персні влади» покаже Могильних Духів — істот, від яких Том Бомбаділ врятував гобітів

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Раніше повідомлялося, що у другому сезоні серіалу «Володар перснів: персні влади» з’явиться Том Бомбаділ. Схоже, він завітає не один, — у комплекті йдуть Могильні Духи (Barrow-wights), жахливі створіння, які перетиналися з його історією у романі «Володар перснів».

Перший погляд на Могильних Духів з «Перснів влади» з’явився на новій обкладинці останнього випуску Empire Magazine. На ній представлений концепт-арт від Ейнара Мартінсена, який зображує духів у червоних мантіях.

Невідомо, як Могильні Духи проявлять себе у другому сезоні, але у «Володарі перснів» вони становили велику загрозу напочатку подорожі Фродо та гобітів, коли напали на них поблизу Курганних Пагорбів (Barrow-downs, або Тирн-Ґортад). Вони атакували друзів після їхньої першої зустрічі з Томом Бомбаділом, який і змусив потім Могильних Духів втекти.

Barrow-wights Толкіна походять від давньоскандинавських Draugr, живих мерців. Barrow — це курган, який вони населяли, а wight — сучасне похідне від wihт, давньоанглійського слова, що означає «жива істота» або «істота» (воно не означає «дух» або «привид»; воно споріднене «Wicht» у сучасній німецькій мові, що означає «неприємна людина»). Толкін, ймовірно, запозичив їх зі скандинавської міфології.

Оскільки самого Тома Бомбаділа нечасто згадують в екранізаціях «Володаря перснів», відповідно не знаходиться часу й для подій біля Курганних Пагорбів та Могильних Духів. Відомо, що Том, якого в «Перснях влади» зіграє Рорі Кіннер, не з’являтиметься у своєму звичайному місці, а переїде в Рун (Rhûn) на далекому сході, де його шляхи перетнуться з таємничим Незнайомцем (який виявився одним з Істарі, можливо, самим Гендальфом) та його компаньйонкою, харфуткою Норі. Поки невідомо, як герої зустрінуться з Могильними Духами.

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Джерела: Gizmodo, Скарбниця Середзем’я, The Lord of the Rings Wiki

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