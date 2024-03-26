Що скажеш, Голлівуд? 7 нових відео, які згенерувала Sora від OpenAI із підказками режисерів, сценаристів та художників

OpenAI невпинно публікує нові ролики, згенеровані нейромережею Sora на основі звичайних текстових підказок, однак інструмент все ще залишається недоступним для громадськості — за винятком обраної групи митців, які отримали змогу затестити новинку.

До складу тестувальників увійшли режисери, письменники, художники, маркетологи й музиканти — тобто усі ті, хто зможе випробовувати нейромережу згодом на практиці:

Волтер Вудман, Сідні Лідер, Патрік Седерберг – члени мультимедійної виробничої компанії Shy Kids у Торонто. Волтер зняв короткометражний фільм «Air Head».

Пол Трілло – мультидисциплінарний художник, письменник і режисер.

Нік Клеверов – креативний директор і співзасновник Native Foreign, креативного агентства, номінованого на премію «Еммі».

Август Камп – музикант, дослідник, творчий діяч і мультидисциплінарний художник.

Джозефін Міллер – співзасновник і креативний директор Oraar Studio, що спеціалізується на 3D-візуалі, доповненій реальності та цифровій моді.

Дон Аллен Стівенсон III – Digital AR/XR художник, спікер і консультант.

Алекс Ребен – скульптор/художник і художник OpenAI.

На сьогодні можна переглянути 7 роликів від групи тривалістю від 20 секунд до 1,5 хвилини – усі візуально приголомшливі, але здебільшого абстрактні. І подекуди нагадують одні з тих божевільних снів, які нам іноді пропонує підсвідомість — наприклад, «Beyond Our Reality» (передостаннє у переліку) від Дона Аллена Стівенсона III, схоже на фільм National Geographic, що зображує небачених раніше тварин на кшталт жирафофламінго, летючих свиней чи кішковугра.

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Тим часом, як повідомив Bloomberg, OpenAI вже цього тижня планує провести переговори з великими голлівудськими студіями, агентствами та продюсерами про можливості використання ними Sora.

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За даними The Wall Street Journal, нейромережа стане доступною для публіки вже протягом 2024 року, і згодом зможе підтримувати аудіо та редагування відео, аби зробити сцени ще більш реалістичними.

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