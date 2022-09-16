Щодо угоди Microsoft та Activision Blizzard Велика Британія проведе ретельне розслідування

Microsoft може втратити надію на швидке злиття з Activision Blizzard. Управління конкуренції та ринків Великої Британії проведе поглиблене розслідування поглинання. Регулятор стурбований тим, що придбання може призвести до суттєвого послаблення конкуренції у країні.

Управління заявило про свій намір розпочати глибше розслідування 1 вересня. Це дало Microsoft час до 8 вересня, щоб зробити прийнятні поступки. Microsoft відмовилася, і CMA посилило перевірку. У заяві для Engadget президент та головний юрист Microsoft Бред Сміт сказав, що компанія готова працювати з Управлінням та хоче розширення доступу людей до ігор.

«Ми готові працювати з CMA над наступними кроками і вирішувати будь-які проблеми. Sony, як лідер галузі, каже, що турбується про Call of Duty, але ми заявили, що прагнемо зробити гру доступною в той самий день на Xbox і PlayStation. Ми хочемо, щоб люди мали більше доступу до ігор, а не менше».

Розслідування не обов’язково заблокує угоду, проте може значно відстрочити злиття та змінити умови угоди. При цьому Microsoft і Activision Blizzard раніше заявляли, що співпрацюватимуть із регуляторами. Глава Microsoft з ігор Філ Спенсер стверджував, що його компанія збереже Call of Duty на консолях PlayStation. Якщо у CMA не виникне більш серйозних заперечень, питання швидше в тому, коли завершиться злиття, ніж у тому, чи станеться воно взагалі.

Курс Розробка на Python Опануйте популярну мову програмування, щоб заробляти від $1300 через рік РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Джерело: Engadget