Microsoft розкрила подробиці оновлення DXR: кращий рейтрейсинг та прискорення рендерингу

Microsoft готує оновлення інтегрованого в API DirectX 12 Ultimate конвеєра для рейтрейсингу DXR.





Три ключові технології включають кластерну геометрію, розділення та прискорення структур верхнього рівня (TLAS) та операції з непрямими структурами прискорення. Оновлення покликані пришвидшити рейтрейсинг в іграх, дозволяючи GPU ефективніше обробляти геометрію та кадри, а також виконувати низку завдань, яка раніше традиційно виконувалась CPU.

Наразі функції ще перебувають у розробці, а реліз планується влітку цього року. Зокрема, кластерна геометрія спростить роботу GPU з трикутниками — ключовими будівельними блоками 3D-графіки. Вона об’єднуватиме групи прилеглих трикутників в один спрощений будівельний блок.

Це дозволить GPU пакетно обробляти дані геометричної топології, спрощуючи процес, який вимагав багаторазових звернень для всіх трикутників у кадрі. Новий підхід позбавляє необхідності в оновленні та дублюванні чинної геометрії. Він має покращити продуктивність рейтрейсингу у випадках, коли GPU має генерувати такі деталі, як листя, натовп, або інші об’єкти лише один раз.





Partitioned TLAS, яка використовуватиметься у кластерній геометрії, застосовується до окремих кадрів. В цьому випадку весь кадр може бути розділений на менші групи, якими GPU буде простіше керувати з використанням нових елементів рейтрейсингу. Це дозволить значно прискорити трасування променів, оскільки GPU трасуватиме промені лише видимих або необхідних елементів з усього кадру.

Функція непрямого прискорення структурних операцій дозволить GPU безпосередньо виконувати низку завдань, які раніше покладались на центральний процесор. Це дозволить GPU керувати зверненнями API для побудови, стиснення, переміщення або створення шаблонів. Геймери таким чином побачать зниження затримки системи, загальне покращення продуктивності рейтрейсингу у складніших сценах.

У Microsoft зазначають, що нові функції працюватимуть з усіма відеокартами з підтримкою рейтрейсингу після оновлення драйверів. Новіші графічні процесори можуть отримати додаткові покращення. Однак також існує ймовірність, що старіші GPU не підтримуватимуть нові функції.

Раніше ми писали, що гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг відкидає критику багатьох геймерів стосовно продемонстрованої на GTC 2026 технології DLSS 5. Нова версія апскейлера не просто рендерить кожен кадр, а додатково працює з освітленням, приймаючи на вході кольорові та динамічні вектори та використовуючи ШІ для створення фотореалістичного освітлення та покращеної деталізації.

Джерело: MS Github; TechPowerUp