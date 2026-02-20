tradfi
Автор PCWorld протестував ШІ “Ask Intel”: він ледь не доламав пошкоджений ПК

Вадим Карпусь

Автор новин

Автор PCWorld протестував ШІ “Ask Intel”: він ледь не доламав пошкоджений ПК
ШІ може нашкодити процесору / Google Gemini

Якщо вам знадобиться гарантійне обслуговування процесора Intel або технічна підтримка, першим “співрозмовником” може стати не людина, а штучний інтелект. Intel запускає сервіс Ask Intel — віртуального помічника на базі Microsoft Copilot.


Новий інструмент інтегрують у сайт support.intel.com. Про це повідомив у LinkedIn Боджі Тоні, віцепрезидент і генеральний менеджер із підтримки продажів Intel. Ask Intel працює на платформі Microsoft Copilot Studio і, за словами компанії, є “новим віртуальним помічником для підтримки клієнтів і партнерів на базі генеративного ШІ — одним із перших такого роду в напівпровідниковій галузі”.

“Завдяки можливостям агентного ШІ Ask Intel може відкривати запити в службу підтримки від вашого імені, миттєво перевіряти гарантійне покриття та з’єднувати вас із живими агентами підтримки, коли потрібна допомога людини”, — пояснив Боґі Тоні.

Перехід до ШІ у підтримці не виглядає випадковим. Компанії, включно з Intel, роками тестують автоматизовані рішення для заміни людей у сфері обслуговування, зокрема у фастфуді. Тепер та сама стратегія доходить до технічної підтримки складних продуктів — процесорів і ПК-компонентів.

За даними CRN, ще в грудні Intel почала прибирати телефонні номери підтримки, перенаправляючи клієнтів на сайт. Очевидно, з часом Ask Intel стане центральним елементом взаємодії з сервісом.


Автор PCWorld протестував ШІ “Ask Intel”: він ледь не доламав пошкоджений ПК

Наразі бот не з’являється одразу при вході на сайт підтримки. Під час перевірки розділів для процесорів і NUC він може відображатися в  секції Live Chat. Перед початком діалогу система попереджає:

“Цей віртуальний помічник використовує генеративний штучний інтелект, і відповіді можуть бути неточними”.

Також зазначено:

“Використовуючи цю функцію, ви погоджуєтеся з тим, що Intel та її сторонній постачальник послуг можуть записувати, використовувати та зберігати вміст цього діалогового вікна відповідно до Положення про конфіденційність Intel”.

Журналіст ресурсу PCWorld Марк Хечман описав свій досвід співпраці з ШІ-асистентом. На практиці Ask Intel намагається не одразу з’єднувати з людиною. При спробі зв’язатися з представником, система спершу просить описати проблему. У випадку зі збоями настільного процесора бот порадив оновити графічний драйвер. Чи допомогло б це — питання відкрите. Далі він запропонував провести стрес-тест процесора, що могло б лише погіршити ситуацію при можливому дефекті. Після уточнення, чи доречно навантажувати потенційно несправний CPU, Ask Intel змінив рекомендацію й порадив оновити BIOS материнської плати.

Варто визнати, що чатботи з ШІ дедалі частіше з’являються у клієнтській підтримці різних компаній. До цього ринок поступово звикає. Якщо ШІ помилиться із замовленням бургера, ситуацію, швидше за все, швидко виправить менеджер зміни. Але якщо через хибну пораду алгоритму користувач пошкодить дорогий процесор, наслідки можуть бути значно серйознішими. У випадку з компонентами ПК ціна помилки обчислюється сотнями або навіть тисячами доларів.

Тому з переходом Intel на модель підтримки, де першим контактом стає генеративний ШІ, компанії доведеться особливо уважно контролювати якість рекомендацій. Коли мова йде про гарантійне обслуговування чи базові запити — автоматизація виглядає логічно. Але в питаннях діагностики збоїв, нестабільної роботи процесора чи потенційного апаратного дефекту помилка поради може обійтися користувачу дорого.

Intel анонсувала Core Ultra 300: до +77% ігрової продуктивності


Джерело: PCWorld

