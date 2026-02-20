ШІ-бот на день "поклав" хмару Amazon, бо вирішив видалити й переписати код (19:30)

tradfi
ШІ-бот на день "поклав" хмару Amazon, бо вирішив видалити й переписати код

Андрій Шадрін

ШІ-бот на день "поклав" хмару Amazon, бо вирішив видалити й переписати код
Amazon Web Services (AWS) зазнав 13-годинної перерви в роботі однієї системи, яку використовували його клієнти, у середині грудня після того, як інженери дозволили інструменту ШІ для написання коду під назвою Kiro внести певні зміни.


Цей автономний інструмент, який може самостійно діяти від імені користувачів, визначив, що найкращим курсом дій було “видалити та відтворити середовище”. Amazon опублікував внутрішній звіт про збій системи AWS, яка дозволяє клієнтам вивчати витрати на її сервіси. Кілька співробітників Amazon розповіли FT, що це був другий випадок за останні місяці, коли один із ШІ-інструментів компанії опинився в центрі порушення роботи сервісу.

“Ми вже бачили щонайменше два збої в продуктивності. Інженери дозволили ШІ-агенту вирішити проблему без втручання. Збої були невеликими, але цілком передбачуваними”, — сказав один старший співробітник AWS.

AWS, що забезпечує близько 60% операційного прибутку Amazon, прагне створювати та впроваджувати ШІ-інструменти, включно з “агентами”, здатними діяти самостійно на основі людських інструкцій. Як і багато великих технологічних компаній, вона намагається продавати цю технологію зовнішнім клієнтам. Такі інциденти підкреслюють ризик того, що ці зародкові ШІ-інструменти можуть неправильно працювати і спричиняти перебої. Amazon заявив, що це було “співпадіння, що ШІ-інструменти були залучені”, і що “та сама проблема могла б статися з будь-яким інструментом розробника або ручною дією”.

“У обох випадках це була помилка користувача, а не помилка AI”, — сказав офіційний представник Amazon, додавши, що не бачив доказів того, що помилки трапляються частіше з ШІ-інструментами.

Компанія повідомила, що інцидент у грудні був “дуже обмеженим явищем”, що вплинуло лише на один сервіс у частинах материкового Китаю. Amazon додала, що другий інцидент не мав впливу на “сервіс AWS, орієнтований на клієнтів”. Жоден із збоїв не був наближений до масштабного 15-годинного відключення AWS у жовтні 2025 року, яке змусило кілька клієнтських застосунків і вебсайтів припинити роботу — включно з ChatGPT компанії OpenAI.


Співробітники сказали, що ШІ-інструменти компанії розглядалися як продовження оператора і мали ті самі дозволи. У цих двох випадках інженери не вимагали затвердження другої особи перед внесенням змін, як це зазвичай має бути. За замовчуванням інструмент Kiro “запитує авторизацію перед виконанням будь-якої дії”, але інженер, причетний до грудневого інциденту, мав “ширші дозволи, ніж очікувалося — проблему контролю доступу користувача, а не автономності ШІ.

AWS запустив Kiro у липні. Компанія сказала, що цей помічник з написання коду буде розвиватися далі від “vibe coding” — що дозволяє користувачам швидко створювати застосунки — до написання коду на основі набору специфікацій. Раніше група покладалася на продукт Amazon Q Developer, чатбот із підтримкою AI, щоб допомагати інженерам писати код. Саме він брав участь у попередньому збої, за словами трьох співробітників.

“Після інциденту в грудні AWS запровадив численні заходи безпеки, включно з обов’язковим переглядом колегами та навчанням персоналу”, — додали у Amazon.

Дехто зі співробітників Amazon сказав, що вони все ще скептично ставляться до корисності ШІ-інструментів у більшій частині їх роботи, зважаючи на ризик помилок. Вони додали, що компанія встановила ціль, щоб 80% розробників використовували ШІ для завдань кодування принаймні раз на тиждень, і ретельно відстежувала впровадження.

Джерело: Financial Times

