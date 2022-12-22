Штучний інтелект “рятує” людство від громадянської війни у тизері ЧОН_І — науково-фантастичного трилеру Netflix від режисера “Потягу до Пусана”

Новий корейський науково-фантастичний фільм транслюватиметься на Netflix у січні, а режисером фільму виступив Йон Сан Хо, який працював над трилером “Потяг до Пусана”.

Поточні справи штучного інтелекту здебільшого пов’язані з мистецтвом і чатботами, але у майбутньому ситуація може змінитися. У першому тизері науково-фантастичного фільму ЧОН_І/JUNG_E показують процес створення робота зі штучним інтелектом у лабораторії Kronoid Lab і здається все йде непогано, поки той не відкриє очі: тут вже проносяться картини з боями, пострілами та загибеллю людей.

Це постапокаліптичне XXII століття, де одна з дослідниць лабораторії пробує клонувати мозок своєї матері — колишньої героїчної солдатки — з метою врятувати людство від громадянської війни. У дії ШІ докладно не показують, але можна передбачити, що все піде не за планом.

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ЧОН_І/JUNG_E — проєкт Йона Сан Хо, відомого за фільмом про зомбі-апокаліпсис “Потяг до Пусана”, а також за серіалом Netflix “Поклик пекла”. До акторського складу увійшли Кім Хьон Джу та Рю Кьон Су. Також свою останню роль у трилері зіграла Кан Су Єн — акторка, що померла на початку цього року.

Фільм вийде на Netflix 20 січня 2023 року.