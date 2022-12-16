Штучний інтелект Midjourney допоміг з розробкою High On Life — комедійного шутера від співавтора «Ріка та Морті» Джастіна Ройланда

Ідея створення High On Life належить Джастіну Ройланду, одному з дуету творців анімаційного серіалу “Рік та Морті” – франшизи на мільярд доларів, шостий сезон якої щойно завершився.

Ви граєте за мисливця за головами, який виконує місії зі знищення цілей у різних химерних світах. Унікальна особливість гри – у всіх чотирьох доступних видів зброї є обличчя, що розмовляють та по вернені до гравця, котрі реагують унікальними репліками на різні моменти проходження.

Попри успіх у ролі сценариста на телебаченні, Ройланд каже, що природа ігор робить їх набагато складнішим завданням.

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«Це схоже на написання телешоу, до якого люди можуть торкнутися і щось розтрощити», — сказав він Sky News. — І як студія, ми хочемо, щоб при цьому було багато кумедних сюжетних сюрпризів. Зіткнення з NPC відрізняються у залежності від того, яка зброя у вас в руках. Кожна зброя має свій власний повний набір діалогів та реакцій. По суті ви пишете набагато більше матеріалу».

Студія, якій доручено втілити в життя сценарій Ройланда, називається Squanch Games та заснована ним у 2016 році.

Провідний дизайнер Еріх Мейр розповів, наскільки складною може бути створення гри:

«У вас є чотири знаряддя, і у кожного з них своя черга. Тому нам потрібно було контролювати, наскільки широко ми можемо його використовувати, щоб переконатися, що ми взагалі зможемо це зробити».

Використання ШІ Midjourney під час створення гри

Враховуючи скільки роботи витрачається на розробку ігор, ідея про те, що штучний інтелект виконає важку роботу, стає дуже привабливою. У міру розвитку ШІ розробники все частіше використовують його у виробництві. Не стала винятком й High On Life.

У той час як більшу частину оформлення було створено вручну, Ройланд розповів, що потужний штучний інтелект Midjourney, який може малювати оригінальні зображення на основі письмових підказок, використовувався для додавання деяких деталей інопланетних світів:

«Це змушує світ відчувати себе дивним альтернативним всесвітом нашого світу. І ми використали це, щоб здійснити дивні, кумедні ідеї. Я не знаю, що на нас чекає в майбутньому, але ІІ стане інструментом, який може зробити створення контенту неймовірно доступним. Я не знаю, скільки років залишилося, але все, що вам потрібно, це бути кимось із великими ідеями».

Еріх Мейр розповів, що ШІ також використовувався для створення зразків голосу деяких персонажів і одна другорядна роль отримала такий голос.

В іншому ж у грі залучено повний склад акторів, у тому числі сам Ройланд, зірка «Утримай свій ентузіазм» Джей Бі Смув та актор Том Кенні з «Губки Боба Квадратні Штани».

Гра може похвалитися фантастичною гротескною естетикою, як й інші роботи Ройланда. Попри те, що розробка ігор багато в чому відрізняється від виробництва телешоу, існує очевидна схожість у шаленій естетиці та тоні фільмів «Вище життя» і «Рік та Морті».

Ройланд, який отримав премію «Еммі» у 2018 році за епізод «Пікл Рік» у серіалі «Рік та Морті», сказав, що в дитинстві був одержимий інопланетянами, «Зоною 51» та викраденнями:

«Це дає вам можливість розповісти так багато різних історій , які інакше ви не змогли б розповісти. Навіть деякі нові ідеї, які я маю, всі пов’язані з науковою фантастикою».

Джастін Ройланд не розкриває деталі цих проєктів, відомо лише, що деякі з них розробляються у Великій Британії. Тим часом High On Life вже доступна у Xbox Game Pass або як окрема покупка на Xbox Series X і S та ПК.

Джерело: Sky News