Штучний інтелект спрогнозував результати Євро-2024 — Франція перемагала найчастіше (у 22 симуляціях зі 100)

Євро-2024 стартує вже сьогодні з матчу-відкриття між Німеччиною та Шотландією і штучний інтелект вважає, що поєдинок закінчиться на користь господарів турніру (2:0) із ймовірністю 76%.

Модель AI Octopus від стартапу Luzmo — це відсилання до восьминога Пауля, який передбачив результати деяких матчів на Євро-2008 і Чемпіонаті світу з футболу 2010 року.

За словами технічного директора Luzmo, Хароена Вермілена, компанія використовувала щось схоже на метод Монте-Карло Моделювання методом Монте-Карло – це математичний метод, який прогнозує можливі наслідки невизначеної події. Комп'ютерні програми використовують цей метод для аналізу даних за минулі періоди та прогнозування низки майбутніх результатів на основі вибору дій.. У 22 зі 100 симуляцій Франція виграла турнір — у батьківщини Luzmo, Бельгії, 3,4% шансу на трофей, тоді як в Англії 3,2% (хоча вищі шанси пройти до півфіналу).

Вермілен сказав у коментарі виданню The Register, що «сама модель є, по суті, симулятором матчу, який виконує симуляцію ігор на основі таких показників, як рейтинги нападу та захисту… щоб розподілити ймовірності атак у порівнянні з іншими командами».

Євро-2024 триватиме з 14 червня по 14 липня. На груповій стадії національна збірна України зіграє з Бельгією, Румунією та Словаччиною — перший матч проти румунів стартує 17 червня.

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