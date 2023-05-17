‎He won’t be back. Арнольд Шварценеггер каже, що завершив кар’єру «‎Термінатора»

Арнольд Шварценеггер заявив, що не повернеться до однієї із найголовніших ролей у своїй кар’єрі.

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Після успішної появи в оригінальному науково-фантастичному фільмі Джеймса Кемерона 1984 року, Шварценеггер повернувся до ролі у чотирьох з п’яти сиквелів. Остання стрічка «Термінатор: Фатум‎» 2019 року возз’єднала актора з зіркою оригіналу Ліндою Гамільтон – однак попри переважно схвальні відгуки, фільм став серйозним касовим розчаруванням, заробивши $260 млн у всьому світі при бюджеті в $180 млн.

У недавньому інтерв’ю THR актор заявив, що покінчив із роллю Термінатора та не планує повертатися до роботи у франшизі:

«Франшиза не завершена, але я з нею покінчив. Я отримав чітке і гучне повідомлення, що світ хоче рухатися далі в історії про Термінатора. Хтось має придумати чудову ідею».

Водночас актор відзначив велику роль перших трьох фільмів у становленні його кар’єри та погані сценарії останніх двох.

«Перші три фільми були чудовими. Четвертий я пропустив, через те, що працював губернатором. П’ятий і шостий… ми знали заздалегідь, що вони були просто погано написані», – каже Шварценеггер.

Але чи варто взагалі продовжувати франшизу? Насправді після виходу оригінального «‎Термінатора» та сиквелу «Термінатор 2: Судний день‎» жодному з продовжень не вдалося повторити їх успіх. Можливо, як варіант, слід розглянути перезавантаження.

В інтерв’ю актор також згадав походження найвідомішої фрази фільму «‎I’ll be back», зазначивши, що її поява «‎була випадковістю»:

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«Мені було незручно говорити «I’ll…» і я запропонував Кемерону повнішу фразу: «‎I will be back». Він сказав: «Ти тепер сценарист? Не кажи мені, як писати. Я ж не кажу тобі, як діяти».

Врешті-решт, режисер переміг у суперечці, та попросив Шварценеггера сказати фразу кілька разів на камеру, з яких згодом обрали найкращий варіант. Актор каже, що ці слова і досі переслідують його в реальному житті:

«Кілька днів тому я катався на лижах в Аспені, і консьєрж підійшов і попросив мене сказати репліку».

Однак заяви Шварценеггера не означають повне завершення акторської кар’єри. Уже 25 травня він дебютує у телевізійному комедійному серіалі Netflix «FUBAR», а 7 червня на платформі вийде трисерійний документальний фільм «Арнольд».