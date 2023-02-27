Арнольд Шварценеггер повертається: вийшов тизер комедійного бойовика Fubar від Netflix

Сервіс Netflix представив короткий тизер свого нового серіалу під назвою Fubar. Одну з головних ролей у ньому виконав Арнольд Шварценеггер. Це перший телевізійний проєкт «залізного Арні». Востаннє Шварценеггер знімався у фільмі «Термінатор: Фатум», що вийшов 2019 року, а про плани випустити серіал із культовим актором стало відомо у 2021 році.

Комедійний бойовик розповідає про батька та дочку, які дізнаються, що роками зберігали один від одного один і той самий секрет – кожен з них таємно працював як оперативник ЦРУ протягом багатьох років. Вони багато років брехали один одному, і тепер розуміють, що зовсім не знають одне одного. Тепер вони мають об’єднатися як партнери. Звучить схожим на «Правдиву брехню» – комедійний бойовик з Арнольдом Шварценеггером, який вийшов 1994 року.

Арнольд Шварценеггер прокоментував своє повернення до кінематографа наступним чином:

«Куди б я не пішов, люди запитують мене, коли я збираюся знятися в ще одному великому бойовику, такому як «Правдива брехня». Ось воно. Fubar надере вам дупу і розсмішить – і не тільки на дві години. Ви отримаєте цілий сезон. Було приємно працювати з Ніком [Сантора], Skydance та Netflix, щоб дати моїм шанувальникам саме те, чого вони чекали».

Творцем та виконавчим продюсером Fubar є номінант на премію «Еммі» Нік Сантора, який також є шоураннером. Він має великий досвід роботи з серіалами у жанрах бойовиків та трилерів. У своїй заяві Сантора назвав Fubar «найсюрреалістичнішим проєктом» у своїй кар’єрі й стверджує, що серіал буде «істеричною шпигунською комедією про ЦРУ, змішаною з несамовитим бойовиком».

Крім Шварценеггера, у Fubar також знімаються Моніка Барбаро («Опівночі»), Джей Барушель («Каприз»), Форчун Феймстер («Проєкт Мінді»), Мілан Картер («Спотворений!»), Тревіс Ван Вінкль («Ти»), Габріель Луна («Останні з нас») та інші.

Прем’єра серіалу Fubar, що включає 8 серій, відбудеться на Netflix 25 травня.

Джерело: collider