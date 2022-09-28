Сигнали «Повітряна тривога» тепер доступні у системі безпеки Ajax

Звук сирени повітряної тривоги став сумною буденністю для більшості українців. Проте місцями ці сповіщення можуть бути погано чутними – на великих підприємствах, в офісах та інших об’єктах, де перебуває багато людей, наприклад, школах. А це може становити небезпеку. Компанія Ajax Systems реалізувала рішення, завдяки якому сповіщення про воєнні тривоги можна почути всюди, де є система безпеки Ajax.

Завдяки інтеграції із застосунком «Повітряна тривога» по API сигнали про воєнні тривоги тепер можуть надходити напряму до систем безпеки Ajax. Нагадаємо, застосунок «Повітряна тривога» сповіщає користувачів про 5 видів загроз: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна та радіаційна загроза.

Рішення з інтеграції застосунку «Повітряна тривога» з системами безпеки Ajax вже доступне для мешканців усіх 24 областей України та міста Києва. Щоб активувати сповіщення, потрібно звернутися до монтажної або охоронної компанії, яка обслуговує систему Ajax користувача. У мобільному застосунку системи Ajax сповіщення надходитимуть без уточнення виду небезпеки.