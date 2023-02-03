Компанія realme повідомила про початок продажу в Україні одного зі своїх нещодавно анонсованих смартфонів – realme 10 Pro+. Це пристрій середнього рівня з вигнутим дисплеєм та тонкими рамками товщиною 1 мм (нижня панель – 2,33 мм).

Смартфон realme 10 Pro+ вже доступний в продажу в Україні за ціною 16 999 грн.

Смартфон realme 10 Pro+ оснащено 6,7-дюймовим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 2412х1080 пікселів, максимальною яскравістю 800 ніт, охопленням 100% кольорової гами DCI-P3 та частотою оновлення до 120 Гц.

Курс POWER BI Приборкайте Power BI і прогнозуйте майбутнє своєї компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Виробник повідомляє про спеціальну технологію захисту очей від мерехтіння при низькій яскравості зображення. Апарат містить чипсет Dimensity 920 5G, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та до 256 ГБ вбудованого сховища.

На задній панелі realme 10 Pro+ розташована потрійна камера. Вона включає головний 108-мегапіксельний модуль (f/1,88), надширококутний 8-мегапіксельний модуль (f/2,2) та 2-мегапіксельний макро модуль (f/2,4). Про оптичну систему стабілізації зображення, яка була доступна в попередній моделі realme 9 Pro+, не повідомляється. Камера підтримує запис відео 4K/30p та технологію 3x In-sensor Zoom, що дозволяє досягнути ефект 3x оптичного збільшення за допомогою середніх 12 мегапікселів. Фронтальна камера має 16-мегапіксельний сенсор.

Смартфон realme 10 Pro+ має батарею місткістю 5000 мАгод та підтримує швидке заряджання SUPERVOOC потужністю 67 Вт. В комплект постачання входить адаптер живлення потужністю 80 Вт. Пристрій підтримує Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2, містить роз’єм USB Type-C та стерео динаміки. З коробки доступний інтерфейс realme UI 4.0 на базі Android 13.