Смартфони Samsung Galaxy зберігають паролі у буфері обміну у відкритому вигляді — чому це небезпечно?

Власники мобільних пристроїв Samsung ризикують втратити свої паролі через досить серйозну проблему з безпекою. Виявилося, що деякі пристрої Galaxy з оболонкою One UI зберігають скопійовані паролі у відкритому вигляді в буфері обміну. А це означає, що отримати до них доступ не так уже й складно — особливо якщо хтось має доступ до телефона чи зловмисний застосунок читає буфер обміну.

Про цю помилку стало відомо після допису користувача з ніком OicitrapDraz на форумі спільноти Samsung. Він просив додати функцію автоматичного очищення буфера обміну. Чоловік розповів, що користується популярним менеджером паролів KeePass, тому часто копіює й вставляє складні паролі. Побачивши, що паролі залишаються у буфері One UI у звичайному текстовому вигляді, він вирішив перейти на клавіатуру Gboard від Google. Але й це не допомогло — скопійовані паролі все одно зберігалися у буфері One UI.

Це не нова проблема. Gboard, наприклад, самостійно очищає буфер обміну приблизно кожні кілька годин. Але One UI так не робить, тож користувачам доводиться самостійно очищати історію буфера — і не забувати про це. Інакше існує ризик, що в буфері залишаться ваші логіни, паролі чи інші конфіденційні дані.

Відповідь Samsung не була надто обнадійливою. Представник компанії написав наступне:

«Ми розуміємо ваше занепокоєння щодо поведінки буфера обміну та її впливу на конфіденційний вміст. Історія буфера в One UI керується на системному рівні. Вашу пропозицію щодо додаткових налаштувань, таких як автоочищення чи виключення певних даних, ми передали відповідній команді для розгляду. Поки що радимо очищати історію буфера вручну та використовувати безпечні методи введення для чутливої інформації.»

Іншими словами, на швидке вирішення чекати не варто, хоча користувачі скаржаться на цю проблему вже роками. Ще гірше те, що обійти цю систему іншим застосунком клавіатури не вдається — буфер One UI працює окремо. А це означає, що в разі втрати телефона або встановлення зловмисного застосунку ваші дані можуть потрапити до сторонніх осіб.

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Джерело: candid