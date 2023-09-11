Sony переселятиме «старіючих робопсів Aibo» в заклади для догляду за хворими для емоційної підтримки

Sony запускає в Японії «Програму прийомних батьків Aibo», яка збиратиме роботизованих собак ERS-1000 Aibo у власників, які скасували хмарний тарифний план Aibo та готові пожертвувати гаджет на благодійність. Далі Sony відремонтує Aibo та направить їх до місць, де вони зможуть надавати емоційну підтримку — медзаклади або будинки для літніх людей.

Sony заявляє, що планує стягувати з «прийомних батьків» Aibo плату за послугу, поки не розголошену, і зазначає, що деякі пожертви можуть бути використані для підтримки та ремонту інших пристроїв Aibo, залежно від їхнього стану, передає The Verge.

Aibo не позиціювався, як пристрій емоційної підтримки, але його можна використовувати саме так. ERS-1000 реагує на голос і дотик (з різними датчиками для погладжування) і навіть має камеру в носі, яка допомагає йому розпізнавати членів сім’ї. Це може допомогти людям, які за медичними показниками не можуть контактувати зі справжнім песиком.