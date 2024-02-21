Sony Pictures зніме чотири фільми про Пола Маккартні, Джона Леннона, Джорджа Харрісона та Рінго Старра. Режисером буде оскароносний Сем Мендес

Sony Pictures Entertainment та оскароносний режисер Сем Мендес і його компанія Neal Street Productions планують зняти чотири окремі кінострічки — по одній про кожного з учасників The Beatles — одного з найвідоміших музичних гуртів у історії людства.

Мендес буде режисером усіх чотирьох фільмів, і це перший випадок, коли Apple Corps Ltd. (не плутати з комп’ютерною компанією, це заснована у 60-х учасниками гурту корпорація, що володіє правами на їхню творчість) та The Beatles — Пол Маккартні, Рінго Старр та сім’ї Джона Леннона і Джорджа Гаррісона — надали повні права на історію життя та музику для створення сценарію фільму.

Усе це стало можливим після того, як лауреат премії «Оскар» за «Красу по-американськи» Мендес презентував проєкт у Голлівуді, і майже всі були в захваті від нього. Том Ротман та Елізабет Габлер зі Sony Pictures Entertainment, які тяжіють до найамбітніших та найпрестижніших проєктів, вхопилися за цю можливість і виграли пакет, повідомляє Deadline.

Рінго Старр прорекламував майбутній проєкт у своєму акаунті:

Have you heard the news? Oh boy. We all support the Sam Mendes movie project. Yes, indeed. peace and love.😎🎶🌈✌️🌟❤️☮️ pic.twitter.com/byhnmVqsHY — #RingoStarr (@ringostarrmusic) February 20, 2024

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Окрім режисури всіх чотирьох фільмів, Мендес виступить продюсером разом зі своїми партнерами по Neal Street Productions Піппою Гарріс та Джулі Пастор. Джефф Джонс виступить виконавчим продюсером від Apple Corps Ltd.

The Beatles змінили обличчя музики та попкультурb, а їхня популярність затьмарила навіть Елвіса Преслі після того, як вони з’явилися на шоу Еда Саллівана в 1964 році й зірвали дах, надихнувши незліченну кількість великих музикантів, які слухали їх у дитинстві та знали, що хочуть зробити зі своїм життям. Про гурт зняли чимало документальних фільмів — «The Beatles Рона Говарда: Вісім днів на тиждень — гастрольні роки» та документальний серіал Пітера Джексона «The Beatles: Повернення», також Apple Corps була залучена до шоу Cirque du Soleil у Лас-Вегасі The Beatles Love і спеціального радіоканалу SiriusXM, щоб задовольнити ненажерливий апетит шанувальників групи.

Мендес і SPE знайдуть свій власний шлях у фільмах про дорослішання Пола, Джона, Джорджа і Рінго, коли вони стали світовими зірками звукозапису і кіно, які змушували молодих дівчат непритомніти, а квартету часто доводилося рятуватися втечею від натовпів шанувальників. Гурт еволюціонував від милих Mop Tops, які співали блюзові пісні про кохання, до сміливих, гострих артистів, які підіймали гострі теми 60-х років. Після розпаду в 1970 році перед кожним учасником гурту постало нездійсненне завдання — прожити життя, гідне успіху гурту. Але всі вони торували шляхи в різних напрямках, як сольні виконавці з пачками хіт-парадів № 1, так і долучаючись до культури в інші способи.

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