Sony Pictures зніме чотири фільми про Пола Маккартні, Джона Леннона, Джорджа Харрісона та Рінго Старра. Режисером буде оскароносний Сем Мендес

Sony Pictures Entertainment та оскароносний режисер Сем Мендес і його компанія Neal Street Productions планують зняти чотири окремі кінострічки — по одній про кожного з учасників The Beatles — одного з найвідоміших музичних гуртів у історії людства.

Мендес буде режисером усіх чотирьох фільмів, і це перший випадок, коли Apple Corps Ltd. (не плутати з комп’ютерною компанією, це заснована у 60-х учасниками гурту корпорація, що володіє правами на їхню творчість) та The Beatles — Пол Маккартні, Рінго Старр та сім’ї Джона Леннона і Джорджа Гаррісона — надали повні права на історію життя та музику для створення сценарію фільму.

Усе це стало можливим після того, як лауреат премії «Оскар» за «Красу по-американськи» Мендес презентував проєкт у Голлівуді, і майже всі були в захваті від нього. Том Ротман та Елізабет Габлер зі Sony Pictures Entertainment, які тяжіють до найамбітніших та найпрестижніших проєктів, вхопилися за цю можливість і виграли пакет, повідомляє Deadline.

Рінго Старр прорекламував майбутній проєкт у своєму акаунті:

Have you heard the news? Oh boy. We all support the Sam Mendes movie project. Yes, indeed. peace and love.😎🎶🌈✌️🌟❤️☮️ pic.twitter.com/byhnmVqsHY

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) February 20, 2024