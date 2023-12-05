Новини Ігри 05.12.2023 о 11:17 comment views icon

Sony показала No Return — геймплей режиму рогалика у The Last of Us Part II, ексклюзивний для ремастера на PS5

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Юрій Орос

Автор новин

Sony показала No Return — геймплей режиму рогалика у The Last of Us Part II, ексклюзивний для ремастера на PS5

Sony та Naughty Dog показали трейлер режиму No Return в The Last of Us Part II, який буде ексклюзивним для ремастера на PS5, реліз якого заплановано на січень.

Нові режими гри мають стати «фішкою» The Last of Us Part II Remastered, порівнюючи з оригінальним релізом на PlayStation 4 окрім графічних покращень та використання нових можливостей, які забезпечує геймпад DualSense.

Студія Naughty Dog називає режим No Return виживачом-рогаликом (roguelike survival mode). Традиційно особливостями Roguelike є незворотність смерті персонажу та необхідність починати весь ігровий процес спочатку.

Гравці зможуть обирати з багатьох головних героїв гри, кожен з яких має свій власний стиль гри, а також обирати зброю. No Return дасть змогу гравцям пройти через багато локацій, випадковим чином зустрітися з ворогами та монстрами гри. Загальна мета — протриматися якомога довше. У міру проходження ви також розблоковуватимете нових персонажів, зброю та контент для режиму.

Окрім No Return, The Last of Us Part II Remastered включатиме три ігрові рівні, які були вирізані з оригінальної гри. До ремастеру також увійде нова версія режиму Guitar Free Play з інструментами, що розблоковуються, підтримкою аудіо FX-педалей тощо.

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The Last of Us Part II Remastered з новим режимом будуть доступні для власників консолей PS5 з 19 січня 2024 року.

Sony показала No Return — геймплей режиму рогалика у The Last of Us Part II, ексклюзивний для ремастера на PS5

Трейлер The Last of Us Part II Remastered

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