Sorry, Sora. В YouTube кажуть, що нейромережа OpenAI не має права навчатись на відео з платформи

Достеменно невідомо, чи використовувала нова нейромережа OpenAI відео з YouTube — однак головний виконавчий директор відеоплатформи запевняє, що це було б очевидним порушенням умов використання.

«Якщо творець завантажує свою роботу на нашу платформу, він має певні очікування», — заявив Ніл Мохан в інтерв’ю ведучій Bloomberg Originals Емілі Чанг. «І одне з таких — дотримання правил обслуговування. Завантаження фрагментів відео чи стенограм було б явним порушенням».

Sora — це нова нейромережа OpenAI, здатна генерувати реалістичні короткі відео за текстовими запитами. Як і попередні продукти стартапу — ChatGPT і DALL-E — технологія стикалася з критикою стосовно використання для навчання різноманітних даних з інтернету, у тому числі потенційно захищених авторським правом.

Минулого місяця головна технічна директорка OpenAI Міра Мураті сказала в інтерв’ю Wall Street Journal, що не впевнена, чи навчалася Sora на створених користувачами відео з YouTube, Facebook і Instagram. Цього тижня видання також повідомило, що OpenAI обговорювала навчання своєї великої мовної моделі наступного покоління, GPT-5, на транскрипціях загальнодоступних відео YouTube.

Мохан каже, що Google дотримуватиметься індивідуальних контрактів YouTube із творцями, коли вирішуватиме чи використовувати відео з платформи для навчання власної потужної моделі ШІ Gemini.

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«Творці мають різні види ліцензійних контрактів щодо вмісту на нашій платформі», — сказав Мохан.

Він додав, що хоча й «певна частина YouTube», можливо, використовується для навчання таких моделей, як Gemini, Google і YouTube гарантують, що це «відповідає будь-яким умовам обслуговування або контракту, який підписали автори».

OpenAI тим часом веде переговори з великими голлівудськими студіями, агентствами та продюсерами про можливості використання ними Sora. За даними The Wall Street Journal, нейромережа стане доступною для публіки вже протягом 2024 року, і згодом зможе підтримувати аудіо та редагування відео, аби зробити сцени ще більш реалістичними.

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