Новини Наука та космос 23.08.2023 о 16:33

SpaceX викотила Super Heavy Booster 9 (перший ступінь Starship) на стартовий майданчик для фінальних передпольотних тестів

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Юрій Орос

Автор новин

SpaceX викотила Super Heavy Booster 9 (перший ступінь Starship) на стартовий майданчик для фінальних передпольотних тестів

SpaceX поділилася фотографіями ракети Super Heavy (першого ступеня для космольоту Starship) на стартовому майданчику перед другим тестовим польотом.

120-метрову ракету в специфікації Booster 9 перемістили на стартовий майданчик для додаткових випробувань у рамках підготовки до її наступного польоту, який імовірно відбудеться за кілька місяців, повідомляє Digital Trends.

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Близько 2 тижнів тому Super Heavy проходив тестування статичного прожигу (Static Fire), його можна побачити на відео:

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SpaceX викотила Super Heavy Booster 9 (перший ступінь Starship) на стартовий майданчик для фінальних передпольотних тестів
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Перша спроба Starship досягнути навколоземної орбіти відбулася 20 квітня 2023 року і на думку SpaceX пройшла успішно — після успішного старту кілька двигунів самовільно відключилися і до етапу роз’єднання ступенів система не дійшла, її підірвали командою з центра керування після досягнення максимальної висоти 39 кілометрів.

В тому числі через це SpaceX потрібен дозвіл від Федерального управління цивільної авіації (FAA), щоб вдруге запустити Super Heavy. Раніше групи захисників довкілля подали в суд на FAA, стверджуючи, що регулятор не зміг належним чином проаналізувати шкоду довкіллю від SpaceX Starship, у результаті якого сміття впало на велику територію.

SpaceX викотила Super Heavy Booster 9 (перший ступінь Starship) на стартовий майданчик для фінальних передпольотних тестівSpaceX викотила Super Heavy Booster 9 (перший ступінь Starship) на стартовий майданчик для фінальних передпольотних тестівSpaceX викотила Super Heavy Booster 9 (перший ступінь Starship) на стартовий майданчик для фінальних передпольотних тестівSpaceX викотила Super Heavy Booster 9 (перший ступінь Starship) на стартовий майданчик для фінальних передпольотних тестів

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