SpaceX викотила Super Heavy Booster 9 (перший ступінь Starship) на стартовий майданчик для фінальних передпольотних тестів

SpaceX поділилася фотографіями ракети Super Heavy (першого ступеня для космольоту Starship) на стартовому майданчику перед другим тестовим польотом.

Super Heavy Booster 9 transported back to the orbital launch pad at Starbase for additional preflight testing pic.twitter.com/C30Gh5i9Cb

— SpaceX (@SpaceX) August 23, 2023