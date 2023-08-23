SpaceX викотила Super Heavy Booster 9 (перший ступінь Starship) на стартовий майданчик для фінальних передпольотних тестів

SpaceX поділилася фотографіями ракети Super Heavy (першого ступеня для космольоту Starship) на стартовому майданчику перед другим тестовим польотом.

Super Heavy Booster 9 transported back to the orbital launch pad at Starbase for additional preflight testing pic.twitter.com/C30Gh5i9Cb — SpaceX (@SpaceX) August 23, 2023

120-метрову ракету в специфікації Booster 9 перемістили на стартовий майданчик для додаткових випробувань у рамках підготовки до її наступного польоту, який імовірно відбудеться за кілька місяців, повідомляє Digital Trends.

Близько 2 тижнів тому Super Heavy проходив тестування статичного прожигу (Static Fire), його можна побачити на відео:

Перша спроба Starship досягнути навколоземної орбіти відбулася 20 квітня 2023 року і на думку SpaceX пройшла успішно — після успішного старту кілька двигунів самовільно відключилися і до етапу роз’єднання ступенів система не дійшла, її підірвали командою з центра керування після досягнення максимальної висоти 39 кілометрів.

В тому числі через це SpaceX потрібен дозвіл від Федерального управління цивільної авіації (FAA), щоб вдруге запустити Super Heavy. Раніше групи захисників довкілля подали в суд на FAA, стверджуючи, що регулятор не зміг належним чином проаналізувати шкоду довкіллю від SpaceX Starship, у результаті якого сміття впало на велику територію.