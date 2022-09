Starship & Super Heavy у масштабі 1:110 — ентузіасти зібрали точну модель ракетної системи SpaceX із 3185 деталей LEGO

Фото готової моделі та інструкцію зі збирання мініверсії Starship від Space X опублікували на Rebrickable – порталі, де ентузіасти LEGO діляться порадами та шукають деталі, яких не вистачає.

Висота моделі 109 см, а ширина – 15 см. Вона побудована в масштабі 1:110 – такому ж, як і виконана офіційна LEGO Saturn V, що робить їх ідеальними для демонстрації поруч один з одною.

Someone built a 1:110 scale LEGO version of Starship and Super Heavy that is 3,185 pieces. Looks impressive!https://t.co/XM3i1liHBC pic.twitter.com/KJitY3pkqh

— Eric Berger (@SciGuySpace) September 20, 2022