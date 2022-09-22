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Starship & Super Heavy у масштабі 1:110 — ентузіасти зібрали точну модель ракетної системи SpaceX із 3185 деталей LEGO

Starship & Super Heavy у масштабі 1:110 — ентузіасти зібрали точну модель ракетної системи SpaceX із 3185 деталей LEGO

Фото готової моделі та інструкцію зі збирання мініверсії Starship від Space X опублікували на Rebrickable – порталі, де ентузіасти LEGO діляться порадами та шукають деталі, яких не вистачає.

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Висота моделі 109 см, а ширина – 15 см. Вона побудована в масштабі 1:110 – такому ж, як і виконана офіційна LEGO Saturn V, що робить їх ідеальними для демонстрації поруч один з одною.

Усі деталі та функції «іграшкової» Starship практично повністю повторюють оригінал. Тут є система для відділення надважкого прискорювача від другого ступеня ракети, рухливі задній і передній стабілізатори для керування положенням при вході в атмосферу і приземленні, «плавники», що обертаються і допомагають керувати Super Heavy при вході в атмосферу і приземленні.

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Як і на реальній ракеті, тут встановлені 33 двигуни Raptor 2 на Super Heavy, 3 двигуни Raptor 2 і 3 вакуумні двигуни Raptor 2 на Starship.

Starship & Booster 7

Автор пропонує списки необхідного інвентарю з посиланнями на онлайн-магазини — деталі можна придбати і окремо для Starship та Super Heavy. Вартість інструкції — 20 доларів США, а ціна за всі складові — близько 350 доларів США.

Модель містить 3185 деталей. Як стверджує творець інструкції: якщо точнісінько слідувати його порадам — зібрати такий «агрегат» зможуть і менш досвідчені будівельники.

Starship 24 & Booster 7 Dimensions

Starship від SpaceX стане найвищою і найпотужнішою ракетою у світі, яка будь-коли працювала, а також першою повністю багаторазовою ракетою орбітального класу, що стане революційним кроком в історії ракетобудування. Створена та розроблена у Бока-Чика (“Зоряна база”), штат Техас, з 2019 року, програма досі складалася з танкових випробувань та стрибків на малій висоті до 12,5 км. Орбітальні випробування у 2022 році стануть важливим поворотним моментом у програмі випробувань, перш ніж Starship стане повністю готовою ракетою.

Starship & Super Heavy у масштабі 1:110 — ентузіасти зібрали точну модель ракетної системи SpaceX із 3185 деталей LEGO

Starship у майбутньому зможе замінити всі наявні ракети та космічні транспортні системи SpaceX (Falcon 9, Falcon Heavy та Dragon), а її запуски обійдуться набагато дешевше.

SpaceX вперше провела вогневі випробування 70-метрової ракети Super Heavy Booster 7 (перший ступінь Starship) із 7 метановими двигунами Raptor

Джерело: Rebrickable


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