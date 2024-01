Ілон Маск відзвітував про виправлення на орбіту перших супутників, що підтримують технологію передачі даних на звичайні смартфони. Вони необхідні для роботи сервісу Starlink Direct to Cell. Поки вони забезпечуватимуть можливість відправляти текстові повідомлення в зонах, де немає стільникового зв’язку.

За словами Маска:

This will allow for mobile phone connectivity anywhere on Earth.

Note, this only supports ~7Mb per beam and the beams are very big, so while this is a great solution for locations with no cellular connectivity, it is not meaningfully competitive with existing terrestrial… https://t.co/ymHpw8XBHl

