Ілон Маск відзвітував про виправлення на орбіту перших супутників, що підтримують технологію передачі даних на звичайні смартфони. Вони необхідні для роботи сервісу Starlink Direct to Cell. Поки вони забезпечуватимуть можливість відправляти текстові повідомлення в зонах, де немає стільникового зв’язку.

За словами Маска:

Це дасть змогу забезпечити мобільний зв’язок у будь-якій точці Землі. Зауважте, що вона підтримує лише ~7 Мб на промінь, а вони дуже великі, тому, хоча це чудове рішення для місць, де немає стільникового зв’язку, воно не може конкурувати з наявними наземними стільниковими мережами.

This will allow for mobile phone connectivity anywhere on Earth. Note, this only supports ~7Mb per beam and the beams are very big, so while this is a great solution for locations with no cellular connectivity, it is not meaningfully competitive with existing terrestrial… https://t.co/ymHpw8XBHl — Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2024

Сервіс обіцяє безперешкодний доступ до тексту, голосу та даних для LTE-телефонів по всьому світу. Direct to Cell працюватиме з наявними телефонами з підтримкою LTE (4g). Згідно з заявами компанії, «не потрібно вносити зміни в апаратне забезпечення, прошивку або спеціальні застосунки, забезпечуючи безперешкодний доступ до тексту, голосу та даних».

Після запуску має з’явиться змога відправляти та отримувати текстові повідомлення. У 2025-му планують реалізувати голосовий зв’язок та передачу даних, а також підтримуватимуться пристрої IoT (інтернет речей).