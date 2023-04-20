Спалах над Києвом: точно не супутник NASA, найімовірніше — болід (метеор)

Учора в небі над столицею приблизно о 22:00 спостерігалось загадкове кількасекундне світіння. Київська військова адміністрація відзвітувала, що спалах міг бути викликаний падінням супутника NASA. Спільноти космічних ентузіастів теорію заперечили й говорили про болід, тоді як у соцмережах почали жартувати про приліт прибульців. Так що ж це було?

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Для початку, ось кілька кадрів спалаху, які зняли очевидці:

Після загадкового світіння в небі, кияни припускали, що це черговий повітряний наліт росіян і успішна робота протиповітряної оборони, однак голова Київської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram повідомив, що ППО не працювало. Він уточнив, що ймовірно, яскравий спалах був спричинений падінням супутника NASA.

Теорію про супутник одразу заперечили в спільнотах, присвячених космічній тематиці, а згодом з’явився офіційний коментар NASA. Дійсно, раніше цього тижня космічна агенція США оголосила, що знятий з експлуатації 300-кілограмовий супутник RHESSI знову увійде в атмосферу в середу (апарат для спостереження за сонячними спалахами був запущений на низьку навколоземну орбіту у 2002 році й виведений з експлуатації у 2018 році).

В коментарі виданню BBC Роб Маргетта з Управління комунікацій NASA сказав, що супутник все ще перебував на орбіті в той час, коли спостерігали спалах, він знову увійде в атмосферу Землі вночі. Агенція та Міністерство оборони США продовжують стежити за RHESSI.

На освітньому каналі Alpha Centauri заявили, що найімовірніше, об’єкт, який спалахнув у небі над столицею – болід чи, простіше кажучи, метеор (Метеор – це світлове явище, тоді як метеорит – тверде тіло космічного походження. Метеорит долітає до Землі, а метеор складається з найдрібніших частинок, які згорають при попаданні в атмосферу).

Версія Повітряних сил ЗС України:

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Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України написав, що в цей самий час їхні інфразвукові засоби зареєстрували «‎високоенергетичну акустичну подію», яка пов’язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.

Разом з тим соцмережам прийшлася до душі версія про НЛО та іншопланетян, тож ще до офіційних пояснень вони зарясніли мемами (хоча жартували й про супутник – але інший, той на який збирали всією країною).