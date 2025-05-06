Новини Крипто 06.05.2025 о 18:22 comment views icon

Ексголова біржі BitMEX Артур Хейс — про криптовалюти та акції: «Час йти в лонг на все»

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Тетяна Нечет

Автор новин

Ексголова біржі BitMEX Артур Хейс — про криптовалюти та акції: «Час йти в лонг на все»

Колишній генеральний директор криптовалютної біржі BitMEX і ІТ-директор Maelstrom Артур Хейс попереджав про падіння крипторинку на початку 2025 року. Потім говорив про відновлення біткоїна до $110 тис. Тепер вважає досяжною позначку у $1 млн.

«Час іти в лонг на все», — сказав він під час виступу на Token2049 у Дубаї, маючи на увазі криптовалюти та акції.

Хейс виклав свою вже не раз озвучену тезу про те, що США доведеться фактично надрукувати більше грошей у формі, подібній до кількісного пом’якшення (QE). На його думку, це врешті-решт підвищить ціни на криптовалюти. Гейс порівняв поточну ситуацію на ринку з третім кварталом 2022 року. Тоді було багато причин боятися стану ринку — наприклад, через підвищення ставок ФРС. Це було напередодні краху FTX. Проте США втрутилися і запустили через репо-програму $2,5 трлн.

Хейс також зазначив, що голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл не прихильник Трампа і навряд прийде на допомогу ринкам цього разу. Але це зроблять хедж-фонди, купуючи облігації. Вони можуть почати скуповувати більше боргових паперів, що збільшить ліквідність. Тому Хейс вважає, що ціна біткоїна може зрости до $1 мільйона до 2028 року.

Джерело: The Block

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