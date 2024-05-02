Spotify блокує доступ до текстів пісень для користувачів безплатного рівня – тепер лише через платну підписку

Минулого року Spotify запустив експеримент та обмежив деяким користувачам своєї безплатної версії сервісу доступ до текстів пісень. Після кількох місяців тестування компанія готова запровадити це обмеження для ширшого кола користувачів, передає ITC.UA.

Отже, відтепер ті користувачі, які хочуть переглядати текст пісні під час прослуховування, повинні платити за підписку Spotify Premium. Останніми днями кілька користувачів Reddit написали про нові обмеження Spotify та висловили своє розчарування такими кроками з боку компанії. Функція, яка роками була безкоштовною, тепер вимагає від користувачів щомісячної плати.

Хоча блокування доступу до текстів пісень за платним доступом є доцільним з точки зору бізнесу, це може відштовхнути користувачів. Розширення обмежень для безкоштовного рівня поступово роблять сервіс непридатним для використання. Намагаючись підштовхнути більше користувачів підписатися на Spotify Premium, компанія ризикує відштовхнути їх до конкурентів, які не запровадили подібних обмежень.

Наразі Spotify вже обмежує користувачів безплатної версії сервісу лише шістьома пропусками композицій на годину та примусово відтворює треки у довільному порядку. У результаті безкоштовний рівень діє як своєрідне радіо, яке користувачі мало контролюють. Тим часом безкоштовний план YouTube Music дозволяє необмежену кількість пропусків, містить тексти пісень, рекламу, яку можна пропустити, і не змушує користувачів перемішувати чергу відтворення.

Джерело: androidauthority