Spotify подолав позначку у 205 млн преміум-передплатників і 489 млн активних користувачів на місяць – звіт за четвертий квартал

Фінансовий звіт Spotify за четвертий квартал 2022 року з’явився за тиждень після того, як компанія оголосила про звільнення 6% персоналу (трохи менш як 600 співробітників). Проте звіт демонструє, що фінансове становище Spotify не дуже погіршилося за останні місяці.

Згідно зі звітом, кількість платних користувачів Spotify збільшилася до 205 млн станом на 31 грудня – на 14% порівняно з результатом рік тому.

Кількість активних користувачів на місяць збільшилася до 489 млн – на 20%. Це вище за прогноз третього кварталу, коли компанія заявила, що розраховує досягти 202 млн преміумпередплатників і 479 млн активних користувачів.

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Spotify повідомив про операційні збитки у розмірі €231 млн за Q4. Це значення не дуже відрізняється від попередніх результатів. Компанія зазвичай віддає пріоритет вкладенням у зростання, а не щоквартального прибутку. Раніше прогнозувалися операційні збитки у розмірі €300 млн.

Середній дохід на платного передплатника тепер становить €4,55, що на 3% більше, ніж минулого року, але трохи нижче порівняно з €4,63 у попередньому кварталі.

Компанія, як і раніше, мовчить про Spotify Hi-Fi – передплаті, яка пропонує lossless-якість звуку, про яку було оголошено на великому заході Spotify майже два роки тому. Можливо, Spotify довелося переосмислити таку можливість у світлі конкуренції з Apple Music та Amazon Music, які тепер пропонують потокову передачу музики без втрат у рамках звичайних тарифів.

Spotify можна назвати найбільшим сервісом потокової передачі музики у світі. Найближчі конкуренти, Apple Music та Amazon Music, за даними Music Ally, мали 60 млн платних користувачів у 2019 році та 55 млн у 2020 році, відповідно.

З повною презентацією звіту можна ознайомитись за посиланням (PDF).

Джерело: The Verge