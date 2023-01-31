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Spotify подолав позначку у 205 млн преміум-передплатників і 489 млн активних користувачів на місяць – звіт за четвертий квартал

Spotify подолав позначку у 205 млн преміум-передплатників і 489 млн активних користувачів на місяць – звіт за четвертий квартал

Фінансовий звіт Spotify за четвертий квартал 2022 року з’явився за тиждень після того, як компанія оголосила про звільнення 6% персоналу (трохи менш як 600 співробітників). Проте звіт демонструє, що фінансове становище Spotify не дуже погіршилося за останні місяці.

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Spotify Q4

Згідно зі звітом, кількість платних користувачів Spotify збільшилася до 205 млн станом на 31 грудня – на 14% порівняно з результатом рік тому.

Кількість активних користувачів на місяць збільшилася до 489 млн – на 20%. Це вище за прогноз третього кварталу, коли компанія заявила, що розраховує досягти 202 млн преміумпередплатників і 479 млн активних користувачів.

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Spotify Q4

Spotify повідомив про операційні збитки у розмірі €231 млн за Q4. Це значення не дуже відрізняється від попередніх результатів. Компанія зазвичай віддає пріоритет вкладенням у зростання, а не щоквартального прибутку. Раніше прогнозувалися операційні збитки у розмірі €300 млн.

Середній дохід на платного передплатника тепер становить €4,55, що на 3% більше, ніж минулого року, але трохи нижче порівняно з €4,63 у попередньому кварталі.

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Компанія, як і раніше, мовчить про Spotify Hi-Fi – передплаті, яка пропонує lossless-якість звуку, про яку було оголошено на великому заході Spotify майже два роки тому. Можливо, Spotify довелося переосмислити таку можливість у світлі конкуренції з Apple Music та Amazon Music, які тепер пропонують потокову передачу музики без втрат у рамках звичайних тарифів.

Spotify можна назвати найбільшим сервісом потокової передачі музики у світі. Найближчі конкуренти, Apple Music та Amazon Music, за даними Music Ally, мали 60 млн платних користувачів у 2019 році та 55 млн у 2020 році, відповідно.

З повною презентацією звіту можна ознайомитись за посиланням (PDF).

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Джерело: The Verge


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